有媽祖的fu！星巴克獨賣「北港三寶」　朝聖客笑：像極了金紙店

▲北港門市推出北港三寶叫好又叫座。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

真的有媽祖的fu！內部全木造，獨具現代感，匯聚傳統精心打造，讓人有如走入鄉間教堂般的優閒，沒錯！北港又多了一間小憩打卡的好地點，星巴克北港門市今(20)日盛大開幕，擠滿人潮，獨賣「北港三寶」擺滿店裡，紅黃相間，客人笑著說，好像踏進「金紙店」，被喜氣的氛圍吸引了，一坐下都不想離開。

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北港門市，從建築就結合在地風情，以雙手合十的意象貫穿整體，還邀請北港當地的葉成豐老師合作，運用紙雕工藝手法，表現出星巴克的咖啡生長過程；搭配木製格柵天花板，怎麼拍都很好看！為慶祝開幕還推出一連5天門市打卡第二杯半價優惠活動，加上獨家開賣充滿台味的「花生巧克力杏仁捲」，在網路已經掀起熱潮。

店經理Enjoy說，北港門市也是雲林縣當地首間導入「氮氣系列」飲品與「現烤糕點」的門市，提供經典熱銷的氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣馥列白與氮氣焦糖瑪奇朵4款飲品，以及法國直送的現烤糕點與餅乾。今天首賣由台灣花生醬製成的「花生巧克力杏仁捲」限定甜點；另也推出「北港專屬」馬克杯及隨行卡。

店內獨賣的隨行卡、馬克杯與花生巧克力杏仁捲，號稱「北港三寶」，充滿喜氣的包裝是受到大小朋友喜愛，雖然今天有不少客人說好像踏進充滿咖啡香的廟裡朝拜一樣，人手一份金紙「北港三寶」，但箇中濃郁的美味可是好的沒話說。

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