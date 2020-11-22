中國外長王毅下周訪韓！拉攏南韓突圍「新冷戰」：打破美日韓同盟

▲中國外交部長王毅預計25日出訪南韓，將與南韓外交部長康京和會談。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國外交部長王毅將於下周24至27日出訪日本、南韓，分別與日本外務大臣茂木敏充、南韓外交部長康京和（강경화）進行會談，並安排會晤日向菅義偉與南韓總統文在寅，預計將討論釣魚台（日本稱尖閣諸島）、香港議題、新冠防疫、韓半島情勢等重要議題。專家分析，中國此舉可能想打破拜登（Joe Biden）上任後的「美日韓同盟」，並極力拉攏南韓，以免陷入遭孤立的新冷戰局勢。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，王毅將在25日結束日本行程後飛抵南韓，進入時隔1年的正式訪韓行程，預計26日與康京和展開協商，著重討論防疫對策、兩國政府高層交流、韓中關係、韓半島（朝鮮半島）情勢分析等，並可能安排會晤南韓總統文在寅與青瓦台國家安保室相關人士。

此外，屆時是否討論中國國家主席習近平訪韓事宜，則成為受外界矚目的焦點。若習近平於年底前訪韓，將可望使2016年美軍在南韓佈署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）後緊張的韓中關係獲得破冰機會；不過考量到最近南韓疫情持續延燒，單日新增確診維持300多例，習近平訪韓事宜充滿變數。

▲南韓外交部表示，過去康京和與王毅有過10次會談經驗。（圖／達志影像）

南韓外交部表示，康京和過去與王毅有過至少10次的外交長官會談經驗，加上3次的熱線，韓中雙方隨時保持溝通，「此次訪韓在新冠疫情風暴下促成，相信此次王毅部長訪韓，將成為推動韓中兩國關係高度發展的契機。」

報導指出，拜登於明年1月就任後，將會維持既往川普政府對中國的強硬政策，以求恢復重視自由與人權價值的國際秩序，並與同盟國向中國施壓，阻止中國不公平貿易、操縱匯率、盜用智慧財產權，因此王毅須早先一步訪問日韓，針對中美矛盾傳達中方立場，盼拉攏南韓理解並與之合作。

南韓國家安保戰略研究院委員梁甲龍（양갑용，音譯）分析，拜登就任後將會放棄過往川普與中國一對一、「單打獨鬥」的模式，轉而在恢復與各同盟國關係、重掌全球地位後牽制中國。

▲在美中兩國角力下，南韓成為美國、中國同時欲拉攏的對象。（組圖／路透社、達志影像）

梁甲龍指出，南韓目前並未參與四方安全會談（QUAD）、經濟繁榮網絡（EPN）、5G乾淨網路、五眼聯盟（Five Eyes），因此以中國的立場來看，南韓算是較易於拉攏的對象，「未來若韓、美、日達成軍事合作，將使中國面臨遭孤立的『新冷戰』局勢，因此中國從而體認到管理中韓關係的必要性。」

南韓亞洲大學美中政策研究所長金興圭（김흥규）則表示，對於中國而言，如何將日本與南韓拉進「雙循環」的過程為一重要關鍵，「美國視南韓為核心軸，然而對中國而言，南韓同樣也是核心軸，且南韓生產半導體，是中國最需要的戰略物資，因此在戰略上不得不忽視南韓。」

金興圭也在分析中指出，南韓須固守「結美聯中」戰略，除鞏固韓美同盟外，還得尊重中國在戰略上的合作夥伴關係、顧好飯碗，「美中兩國進入『膽小鬼博弈』（The game of chicken），對南韓而言，須與澳洲、德國、法國合作建立新秩序、把握能同時牽制美中兩大國的絕好機會。」

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