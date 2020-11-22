川普不認敗！16年妻大讚「真男人」嗆夫：無三小路用　他崩潰喊離

▲夫妻為美國總統大選吵鬧不休，甚至喊出要離婚，讓中壢區美滿服務中心社工相當傻眼。（示意圖／達志影像）

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

美國總統大選全球矚目，而川普至今不認敗選，卻進而影響到國人婚姻。桃園中壢區一對結婚16年的夫妻為此大吵，太太認為「川普永不認輸，才是真男人」，還嗆丈夫，「無三小路用」，讓丈夫不甘受辱，認為大不了離婚，讓中壢區美滿服務中心社工大為傻眼。

中壢區美滿服務中心指出，近日一對原定聖誕節結婚的準新人，但沒想到準岳父卻突然告訴美滿服務中心社工，希望能阻止這門婚事。社工進一步了解，發現原來是因美國總統大選導致，因準女婿認為川普在投票時受到委屈，理應可要求討回公道，女兒為此跟準女婿吵鬧不休，且準女婿非常堅持己見，甚至振振有詞，讓準岳父非常不滿。

準岳父認為，準女婿這樣堅持己見，將來日常生活肯定會難以溝通，擔心女兒會吃虧，因此女兒應該取消這門婚事，另覓新對象。

此外，還有一對結婚16年的夫妻，也因為川普敗選而起了爭執。由於夫妻雙方皆是深綠支持者，希望川普能夠當選，但結果看來，勝算並不大，而理性支持者也該面對問題，但沒想到，太太卻認為，「川普永不認輸，才是真男人」，讓丈夫相當受不了，而誇張的是，太太還說，自己欣賞川普的毅力跟堅持，「不像有些男人『無三小路用』！」因此惹怒丈夫，認為大不了離婚。

面對接二連三的求助個案，讓中壢區美滿服務中心的社工相當傻眼，事後表示，選舉幾家歡樂幾家愁，有不少人為此情緒低落，選後情緒也會相當亢奮、激動，甚至影響日常生活，因此建議當事人，「抽離」不容易，但卻是要學習的課題，尤其面對不同屬性的支持者，要學會尊重與冷靜，如果堅持己見，不但無法扭轉對方思維，反而弄巧成拙，甚至大傷元氣。

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