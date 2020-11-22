高雄少女逃家同居男網友！拔sim卡失聯8天　單親爸淚求返家

▲少年隊及高鐵警在高鐵車廂出口處攔截少女下車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名高一少女小靜（化名）與新北市王姓男網友熱戀，竟不顧父親反對，翹家北上與王男同居。父親事後用通訊軟體勸小靜返家，但卻遭到封鎖後立刻失聯，焦急的父親只好趕緊報警處理。警方介入調查，找到王男後，立刻告誡並要他配合勸說少女，王男才轉念協助警方勸小靜返家與父親團圓。

據了解，小靜是單親家庭長大，父親是名主廚，而父親長時間因忙於工作而忽略她，導致她因缺乏父愛，才轉向其他方面尋求情感支持，而長相清秀的她，上了國中後身邊不乏有男性追求，其父親也不反對她交男友，只要求她不能中斷學業，但沒想到，小靜就讀高一後，曠課節數就高達150節。

▲少女從另一側樓梯離開，在高鐵站出口處被少年隊員警認出後攔下。（圖／記者許宥孺翻攝）

小靜父親得知小靜曠課後，正煩惱著如何與小靜溝通，孰料小靜這時就離家出走，讓父親焦急不已，更難過的落下眼淚，還承諾未來會好好與女兒溝通，只希望女兒能早點回家。沒想到，當父親傳訊勸說女兒後，反遭女兒封鎖而失聯，父親只好報警求助。

▲少年隊員警護送少女及父親返家。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方獲報後，立刻以科技辦案投入協尋，並用了ig照片及暱稱以及王男為北部人士等極少資訊，查出王男的通訊方式，並與王男聯繫，但沒想到，小靜得知王男身分暴露後，竟模仿電影「金牌特務」，將手機SIM卡拔除，並關閉手機，臉書及LINE等通訊軟體，還封鎖未知來電等方式規避警方尋找，必要時只用wifi方式連結上網，但仍被警方找到。

據悉，起初王男還謊稱不認識小靜，但警方仍耐心突破心防，最終順利聯繫上小靜，而警方也進一步告誡王男配合警方，否則可能會觸犯法律，王男才轉而協助警方勸說小靜，最後小靜也在離家8天後回到高雄與父親團聚。

由於小靜父親對於女兒的離家出走擔心不已，還因此緊張不安無心工作，事後也對王男的行為相當不能諒解，於是父親決定將保留追訴權。

對此，高雄市少年警察隊表示，家庭功能在少年成長過程中具相當重要地位，為人父母者應多關心子女及其交友狀況，進而增進良好親子互動及維持和諧融洽的家庭關係，避免少年因故與家人疏遠，進而離家出走或誤入歧途

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