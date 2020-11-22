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留「2月嬰」臥室睡覺！保母出門爽吃早餐　返家驚見他癱軟嗆奶亡

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▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲保母留2個月大男嬰獨自在房間睡覺，自己卻出門吃早餐，返家後男嬰因嗆奶窒息亡，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名吳姓保母受託照顧一名2個月大男嬰，但她卻在餵完奶後，將男嬰獨自留在自家3樓臥室睡覺，自己則悠哉外出吃早餐。直到1個多小時後，她才上樓關心男嬰狀況，孰料男嬰因嗆奶窒息，送醫後宣告不治。法院審理後，吳女被判刑1年4個月，她事後以懷孕為由提起上訴，但法官認為她入監服刑時，已生產完畢，因此駁回上訴。

判決書指出，吳女2018年11月27日起受託照顧男嬰，但她隔月12日凌晨6時許替男嬰餵完奶後，卻沒有注意男嬰可能會發生吐奶、嗆奶而導致窒息的情況，於7時許將男嬰單獨留在自家3樓臥室睡覺，並沒有隨時注意男嬰的動靜，只請與她同住的母親偶而代為查看，自己則外出買早餐。

然而，當吳女買完早餐返回家中時，卻仍沒有親自上樓查看男嬰狀況，反而悠哉的在2樓客廳與母親一同吃早餐，直到8時30分左右，才上樓關心男嬰，但沒想到，這時男嬰早已因為嗆奶窒息而全身癱軟、臉色蒼白，經緊急送醫後，仍宣告不治。

法院審理後，審酌男嬰父母親生育年齡已高，且只有男嬰1子，但卻因為吳女的疏忽，造成天人永隔，導致男嬰父母因痛失愛子而受有無盡且無法填補的傷痛，因此判吳女1年4個月徒刑。

不過，吳女事後以懷孕為由提起上訴，且還有一名3歲幼子需照顧，因此請求從輕量刑，但法官認為，吳女預產期距離宣判日期甚為接近，待須確定入監服刑時，吳女已生產完畢，因此駁回吳女上訴。

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