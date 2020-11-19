打「ㄗㄠㄉ」出現「超棒」！iPhone選字傳災情：螢幕還會自己暗掉

▲有網友發現iPhone選字怪怪的。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站17日才報導《iPhone 12爆「綠幕災情」 大陸客服回應了！》今（19）日又有網友在臉書《爆怨2公社》貼文，「有人的iPhone選字跟我一樣……變得超怪的嗎？」像是明明打「ㄗㄠㄉ」想選「早點」，結果第一個建議卻是「超棒」，根本是八竿子打不著的選項。意外的是，不少人也有感驚呼「我也是這樣！」

一位女網友貼出3張訊息截圖，抱怨現在智能選字出現的選項，讓她打字打得更辛苦了，「打字打得超辛苦……選錯字的機率變更大了。」接著看看照片，第一張的部分，她明明是要打「那就可以『早點』……」，但打「ㄗㄠㄉ」的時候，出現的第一個選字建議卻是「超棒」，接下來則是「早到」、「要點」、「程度」，完全沒有原PO要的「早點」，讓她忍不住傻眼「第一個竟然是超棒？ㄔㄗ分不清？」

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▲打「ㄗㄠㄉ」出現「超棒」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

第二張她則是要傳「因為趕鴨子上架，外觀我們就不談有多難用，只能把『公版』……」，結果打「ㄍㄨㄥㄅㄢ」的時候，出現的卻是「公辦」、「銅板」、「同班」、「同伴」、「工班」，原PO再度看呆「銅板同班同伴……是怎麼回事……」

▲想打「公版」出現「公辦」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

最後一張的部分，女網友要打「上架系統真的是出乎我意料的『難用』」，輸入「ㄋㄢˊㄩ」的時候，跑出來的卻是「鰻魚」、「埋怨」，原PO整個就超無奈「鰻魚是怎麼回事？」

▲鰻魚真的讓人頗匪夷所思……（圖／翻攝自爆怨2公社）

看到貼文後，就馬上有蘋果用戶也直呼，「有，變得超奇怪」、「最近真的很難選字」、「我打ㄛㄛ，會出現『一樣』這個詞」、「我也覺得欸，每次更新後還是突然某天，常用字都不見了，變成奇怪的字首」、「更新之後iPhone 的選字刷新了我對中文的世界觀」、「更新後常常被鍵盤陰欸……我還以為我注音有問題。」

除此之外，還有人抱怨最近螢幕常常會自動變暗，但明明就是在明亮光線下使用手機，照理來說，要也是螢幕變很亮，反而是自動調暗，還暗到快看不到螢幕，「最近我螢幕也怪怪的，都會自己進入夜晚模式（感光感應到光線變暗），都要再開一次才會正常」、「螢幕的問題害我以為我手機快不行了，原來不是只有我這樣」、「我還以為是我調暗螢幕的，結果想調發現已經是最亮了……」