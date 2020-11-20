女兒月經來！　婆婆「幫拿衛生棉」嫌浪費：一天換2片就好

▲婆婆一看衛生棉只剩下三片，不禁碎念「有夠浪費！」示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

就算月經量不多，還是要定時更換衛生棉或護墊，才可以減少細菌瘋狂孳生的機會。一名女網友發文表示，她的女兒因生理期弄髒褲子而去洗澡，只不過她當時正巧在忙，所以便請婆婆幫忙拿衛生棉；婆婆拿了以後，竟邊走邊碎念「這麼會用？一天換兩片就好了，有夠浪費！」貼文曝光後，不少網友都覺得相當傻眼。

這名女網友在「爆怨2公社」上發文表示，她的女兒日前因為大姨媽忽然找上門，所以不慎弄髒褲子，走進浴室洗澡後，才發現忘記拿衛生棉進去；由於原PO當時正好在忙，所以便請婆婆幫忙拿衛生棉給女兒，豈料婆婆拿了以後，竟邊走邊碎念「怎麼只剩三片，這麼會用？一天換兩片就好了，有夠浪費！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽到後立刻告訴婆婆，「不是啊！這衛生棉量多時，兩個小時就要換一次，一天只換兩次不臭嗎？」婆婆這時則面露不悅，認為原PO根本就在胡說八道，「我們以前工作的時候忙都忙得要死，哪有時間一直換，你們年輕人就是生活過得太快活才這麼浪費啦！」

▲不論月經量多還少，都應該定期（約3小時）更換衛生棉或護墊。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO最後雖然沒有繼續說下去，但仍心想，這根本不是浪不浪費的問題，重點是在於衛生跟健康，何況衛生棉也是她買的，婆婆從不會花錢買小孩要用的東西，「有誰那個來一天只換兩次的？！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我小孩我規定一定要換！到時感染就後悔莫及」、「婆婆的觀念太可怕了，沒知識也要常看電視」、「以後她需要尿布時，也比照辦理好了，反正不要浪費錢嘛」、「這種都省得太誇張，不要理她，該換就換」、「我量大的時候一天半一包」、「量多怎麼只換2次，傻眼」、「兩片是真的嗎？會臭又不衛生」、「那我是不是更浪費，我直接用最長的」。

本站曾報導《衛生棉多久換一次？不管量多少3小時就要換！ 醫5點建議》，文中提到，「在白天，不管月經量多少，都建議至少3個小時要換一次」，很多人會因為量不多、一時懶惰而不更換衛生棉，但生理期時，經血形同細菌培養皿，加上衛生棉比較厚、不易透氣，所以若長時間不換，就很可能會引發婦科炎症，甚至還會發生盆腔感染，後果不容小覷。