烤肉完要續攤...國道自撞釀4死2傷！5人噴飛車外　老闆腦漿外溢亡

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

國道一號22日凌晨發生一起嚴重的車禍事故，事發當時，一名王姓工廠老闆在烤肉之後，搭載員工、前員工等5人返家、續攤，沒想到卻因不明原因擦撞護欄，因此翻覆於路肩，而巨大的撞擊力道，也讓車內其中5人遭到拋飛，其中王男更是因此腦漿外溢慘死。

▲國道一號凌晨發生一起嚴重死亡車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

這起釀成4死、1重傷、1輕傷的重大車禍，發生在22日凌晨2時許，事發於國1南下166公里、豐原匝道口附近，當時車輛疑似車速過快，自撞後導致車內其中5人噴飛，車子也近乎全毀，連國道號誌都被撞斷，而其中王姓老闆、葉姓男子、2名越南籍員工，均不幸身亡，而另名阮姓越南籍前員工則受到重傷，目前仍在緊急搶救當中，至於傷勢相對較輕的林男，則於車禍後自行爬出車外，但其全身也受有多處擦傷。

此外，根據阮男的現任雇主表示，阮男的前雇主經常會找阮喝酒、釣魚，昨天阮加班完後，王老闆也找他去烤肉。針對全案，國道公路警察局第三公路警察大隊分隊長陳繼昌表示，王是工廠老闆，他們昨日在工廠烤完肉後，疑載乘客返家、續攤，沒想到卻於途中發生意外，而經初步研判乘客均未繫安全帶，他們開的是5人座休旅車，超載一人，至於事故詳細發生原因等，仍有待進一步調查釐清。