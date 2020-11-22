　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

烤肉完要續攤...國道自撞釀4死2傷！5人噴飛車外　老闆腦漿外溢亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

國道一號22日凌晨發生一起嚴重的車禍事故，事發當時，一名王姓工廠老闆在烤肉之後，搭載員工、前員工等5人返家、續攤，沒想到卻因不明原因擦撞護欄，因此翻覆於路肩，而巨大的撞擊力道，也讓車內其中5人遭到拋飛，其中王男更是因此腦漿外溢慘死。

快訊／國一4死2傷車禍畫面曝！（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲國道一號凌晨發生一起嚴重死亡車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

這起釀成4死、1重傷、1輕傷的重大車禍，發生在22日凌晨2時許，事發於國1南下166公里、豐原匝道口附近，當時車輛疑似車速過快，自撞後導致車內其中5人噴飛，車子也近乎全毀，連國道號誌都被撞斷，而其中王姓老闆、葉姓男子、2名越南籍員工，均不幸身亡，而另名阮姓越南籍前員工則受到重傷，目前仍在緊急搶救當中，至於傷勢相對較輕的林男，則於車禍後自行爬出車外，但其全身也受有多處擦傷。

快訊／國一4死2傷車禍畫面曝！（圖／記者鄧木卿翻攝）

此外，根據阮男的現任雇主表示，阮男的前雇主經常會找阮喝酒、釣魚，昨天阮加班完後，王老闆也找他去烤肉。針對全案，國道公路警察局第三公路警察大隊分隊長陳繼昌表示，王是工廠老闆，他們昨日在工廠烤完肉後，疑載乘客返家、續攤，沒想到卻於途中發生意外，而經初步研判乘客均未繫安全帶，他們開的是5人座休旅車，超載一人，至於事故詳細發生原因等，仍有待進一步調查釐清。

ET快訊
理工女神路上走「下半身沒穿」　背後2顆全露掀暴動
朝聖台中好市多「整面超浮誇」　網暴動：台北也需要
Ella幾乎0偽裝參加兒子學校旅遊！家長太驚喜　脫口1句話笑
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車手領贓款巧遇休假刑警　「看著你慢慢領」通知警所逮人

「祭空棺」送煞雞鴨沒人敢要！板殯旁街頭亂竄　活人險跟著陪葬

2車輾爆路倒男！「佛祖賓士」狂晃竟落跑　2狗直擊緝兇畫面曝

台9線378K處廂型車失控！「撞斷路燈、衝進早餐店」　1人受傷送醫

無照男過彎「騎上」護欄全身傷　秒變「蜘蜘人」攀5米高邊坡狂跑

洗啤酒杯...杯底整片掉落！下秒「中空玻璃」直接套住她手腕

川普不認敗！16年妻大讚「真男人」嗆夫：無三小路用　他崩潰喊離

國1林口交流道「AI狂抓違規」！21天取締1.3萬件　國庫進帳840萬

烤肉完要續攤...國道自撞釀4死2傷！5人噴飛車外　老闆腦漿外溢亡

找到人了！師大男校友臉書398字道別　親友崩潰連夜協尋

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

徐若瑄好心出馬幫唱《別人的》　陳淑芳喊「卡！」...要謝盈萱出專輯

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

超人父母！他們帶3小孩攻眠月線 背女兒負重21KG+翻山越嶺接送

陳淑芳《親愛的房客》奪最佳女配角哭了！　演了63年才拿獎「貪心要拿第二座」

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

車手領贓款巧遇休假刑警　「看著你慢慢領」通知警所逮人

「祭空棺」送煞雞鴨沒人敢要！板殯旁街頭亂竄　活人險跟著陪葬

2車輾爆路倒男！「佛祖賓士」狂晃竟落跑　2狗直擊緝兇畫面曝

台9線378K處廂型車失控！「撞斷路燈、衝進早餐店」　1人受傷送醫

無照男過彎「騎上」護欄全身傷　秒變「蜘蜘人」攀5米高邊坡狂跑

洗啤酒杯...杯底整片掉落！下秒「中空玻璃」直接套住她手腕

川普不認敗！16年妻大讚「真男人」嗆夫：無三小路用　他崩潰喊離

國1林口交流道「AI狂抓違規」！21天取締1.3萬件　國庫進帳840萬

烤肉完要續攤...國道自撞釀4死2傷！5人噴飛車外　老闆腦漿外溢亡

找到人了！師大男校友臉書398字道別　親友崩潰連夜協尋

快訊／再增6例境外移入！　從「印尼、美國、菲律賓」入境

「只剩39天就要吃到萊豬！」　江啟臣：邀請蔡英文來一場電視辯論

連接器異常暫停試營運盤檢　盧秀燕親勘中捷「一切安全至上」

嘔吐無食慾竟檢查出胃癌　有4症狀的人要注意

第八屆全國EMBA羽球賽近500人參加　頭號男雙李洋擔任直播球評

台南黑面琵鷺保育季揭幕　黃偉哲邀全國民眾來學甲生態保育小旅行

中國信託文薈館獲「金鑽獎」優良志工團隊獎　柯文哲盼更多企業發揮社會責任

劉在錫節目找到《1987》女主角原型！親口還原「單隻運動鞋」真相

馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

中信盃黑豹旗／平鎮金手套二游　「祐勇」被看好接班「江林」

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

社會熱門新聞

快訊／國1重大車禍！　休旅車自撞噴飛釀4死1重傷1輕傷

國1重大車禍畫面曝　6人噴飛4死2傷「2人有酒精反應」

她還原「國一4死2傷慘況」： 阿彌陀佛　搶救影片曝

男校友臉書398字道別　已找到人

男冒充「交大碩士」騙到工程師Offer！

烤肉完要續攤　國道自撞釀4死2傷

即／墾丁29歲女潛客　教練面前溺水亡

南一中1.7萬班費被偷「保管同學」遭疑　警還清白

即／國三152公里4車連環撞　7人受傷送醫

3男登奇萊北峰「遛鳥」慘了！警傳喚到案中

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

車子違停別人家！怕被拖吊還拴鐵鍊

西門町25歲男隨機攻擊！她砸菜籃救男友

史上最奢華校慶！40輛超跑開進建國科大

更多熱門

相關新聞

男過彎撞護欄　秒變「蜘蜘人」攀5米高邊坡狂跑

男過彎撞護欄　秒變「蜘蜘人」攀5米高邊坡狂跑

新北市新店區一部白色小客車在過彎時，不名原因自撞中央分隔島，車子整個騎上水泥防撞護欄，警消獲報到場，駕駛卻跳下旁邊鐵欄杆沿5米高的邊坡跑走，精神恍惚地說「我有吸毒！」，經搜查並未找到違禁品，亦無酒駕，僅查出曾因酒駕遭吊銷駕照，詳細原因待警方調查。

喝嗨加碼「鬆一下」　200萬賓直撞號誌桿

喝嗨加碼「鬆一下」　200萬賓直撞號誌桿

新北施工害國1塞爆　高公局擬求償

新北施工害國1塞爆　高公局擬求償

市府工程釀大塞車　侯友宜致歉：立即停工檢討改進

市府工程釀大塞車　侯友宜致歉：立即停工檢討改進

國一紫爆6小時　泥漿灌路封2道清晨才搶通

國一紫爆6小時　泥漿灌路封2道清晨才搶通

關鍵字：

國道自撞

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／國1重大車禍！　休旅車自撞噴飛釀4死1重傷1輕傷

給老公千鈔自助洗車「錢包剩200」

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

隨時都想要！健身男被女友罵變態

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

黃子韜羞笑告白IU：我願意秒娶她！

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

金馬獎／追思逝世影人出現小鬼《角頭》微笑

小甜甜「眉上短瀏海」PO短髮照！

27歲女放鳥面試官！隔天狂飆髒話大暴走

身分證有「7與9」雞啤套餐打79折

吃飯「餐廳湯匙」餵狗！隔壁桌氣炸公審

更多

最夯影音

更多
蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊
金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面