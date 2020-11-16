一夜情被抓包！她曝「神觀念」嗆爆男友：別阻止我…網全氣炸勸分

▲原PO抓包女友跟別人發生一夜情。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

情侶吵架是常見的事，有些是價值觀不同，有些因為金錢而吵，有些則是因為感情的事而吵，一名男網友抓到女友跟別的男生一夜情，立刻找女友對質，沒想到女友不但沒有覺得做錯，還反嗆他「思想落後」，讓他十分傻眼。貼文一出後，許多網友震驚「刷新我的三觀」。

該名男網友在臉書「靠北女友」上發文，某天發現女友跟別人有「一夜情」的關係，當下馬上質問女友，表示自己的不滿意，但卻慘遭對方回嗆「現在誰沒約X？你思想真是落後耶，老人家喔！你自己約不到，不能阻止我約啊！」聽到女友的回答，他整個人愣住，「原來不約X就是思想落後，就是不潮了」。

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▲女友的價值觀讓他十分傻眼。（示意圖／pixabay）

許多網友看到後也十分傻眼，表示價值觀不合可以直接分了，「看來這個爐，香火鼎盛」、「有另一半還約真的很糟糕欸」、「這太潮了，難怪我跟不上」、「原來是大眾運輸工具」、「其實你只是魚塘裡的其中一條魚而已」、「原來這種事情也要跟著時代改變」、「這種我就分了，是她根本不在乎你的價值觀」。

但也有網友認為，「可能她愛你，可是你技術不到」、「沒辦法滿足你女友，是你要檢討」、「現在時代在變，我覺得還好吧」、「不是你思想落後，應該是你滿足不了她了，所以多找幾個去練練」。對此，有網友有感而發表示，「愛一個人就要好好珍惜對方，與其偷吃還不如早點結束這段感情」。

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