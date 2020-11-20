23歲男捅女友20刀！脫光衣服藏屍冰櫃　詭異原因曝「她愛漂亮」

▲庭審現場。（圖／翻攝自新安晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

因感情糾紛，23歲男子倪東（化名）在合肥一租屋內殺死女友，後逃至杭州，在母親的勸說下返回合肥自首。今年5月29日下午，他約女友見面吃飯，之後在房間內發生激烈爭吵，爭吵中拿起水果刀，向女友腰部、背部等處捅刺20多刀。之後，他打開冷氣，把屍體藏在冰櫃中。對此，倪東解釋稱，「因為她生前愛漂亮，我們感情好，不想別人看到她躺在血泊中。」

據《新安晚報》報導， 倪東與嚴梅曾是安徽滁州市一所大學的同班同學，2017年7月確定了戀愛關係，大學畢業後一起來到合肥工作生活，案發前在當地一家KTV上班。

在倪東看來，兩人感情一直不錯，能夠互相包容，還一度談婚論嫁，但有一個轉折，或成悲劇的導火索。2019年，兩人共同租住在合肥市包河區某社區。但2020 年4月，嚴梅突然在另一社區租房住下。

死者律師認為，此舉是因為嚴梅提出了分手，因此，案發時兩人並非戀人關係。但倪東對此否認，他在庭上表示，女友單獨外出租房，是因為雙方決定要結婚，但嚮往自由的她希望在婚前單獨居住半年。

但是，一位證人出庭作證，駁斥兇手的說法。一名陸姓男子自稱，他才是死者的「現男友」，2019年10月嚴梅曾告訴他「想與倪東分手」，2020年3月9日，嚴梅明確告訴他「兩人已經分手」。於是，陸男與嚴梅確定了戀愛關係。

▲遺體被抬上車。（圖／翻攝自新安晚報）

起訴書顯示，5月29日下午，案發當天，倪東約嚴梅見面吃飯，當日19點30分，二人一同回到租屋內，隨後因感情問題發生激烈爭吵。爭吵中，倪東拿起紙箱上的水果刀向嚴梅腰部、背部等處捅刺20多刀。

但倪東卻反駁稱，當晚兩人吵架吵得越來越厲害，是嚴梅先拿起了刀，被他奪走，之後才朝嚴梅刺去。他稱，「自己到現在都不知道為什麼要殺嚴梅，自己最初並沒有這個想法，現在回想十分後悔。」

不過，倪東在案發前幾日，曾經用手機搜索「殺人後自殺，要負刑事責任嗎」、「兇手家屬要賠償死者家屬嗎」，並且還觀看了一部電影。電影中有殺人後掩飾犯罪行為再自首的情節，與他殺人的行為高度相似。

倪東還稱，嚴梅倒地後，他曾按壓胸部、做人工呼吸，並且用杯子倒了白開水，往女友嘴裡滴。然而，這一切，已經無法挽回嚴梅的生命。她喘了幾口粗氣後，眼睛翻白，停止了心跳與呼吸。

倪東發現嚴梅已經死亡，十分害怕，沒有第一時間報警，而是清理現場，後又打開冷氣，將屍體的衣物脫下，用紙巾擦掉一部分血跡，再將她塞到了房間的冰櫃內。

為何打開冷氣，又藏屍冰櫃？倪東庭上解釋，「因為嚴梅生前愛漂亮，和她感情好，不想別人看到她躺在血泊中。」

不過，死者律師表示，這是倪東在庭上的說辭，其實他曾供述，「是因為案發時是夏天，怕有味道，會被合租房內的其他人員發現，才把屍體藏在冰櫃內。」

倪東藏完屍體，又將案發現場打掃了一遍，呆坐到了早上，再乘坐地鐵，轉乘高鐵，前往杭州尋找母親。在母親的勸說與陪同下，隔天他返回合肥投案自首。

律師認為，倪東犯罪手段極其殘忍，行為極其惡劣，應從重處罰。此外，還應賠償原告各項經濟損失181萬餘元（人民幣，下同）。

最後陳述時，倪東表示，自己十分後悔，願意賠償，也認罪認罰，「案子發生後，我每天晚上睡不著，她的死，對我來說，也是負擔，發生這個事，我也不願意看到，確實很後悔。」

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