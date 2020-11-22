李國毅李亦捷取景全台最美農會　中埔農會成打卡新熱點

▲男神李國毅取景中埔農會金蘭辦事處 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

男神演員李國毅與台北電影獎影后李亦捷新戲取景全台最美農會「中埔鄉農會金蘭分部」、懷舊復古的「竹崎車站」、獨特簍空「竹崎牛稠溪橋」及優雅唯美「竹崎親水公園」。縣長翁章梁表示，嘉義縣的山海美景和農村聚落，都是最天然的攝影棚，尤其劇組選擇到全國唯一農會入選台灣傑出建築作品選錄，有建築認證的中埔鄉農會金蘭分部取景。

「高山茶都．嘉義」2020博茶會將於11月21日到30日，在中埔鄉農會金蘭分部盛大舉行，將嘉義高山茶都獨特魅力融入藝術元素，讓嘉義特有的茶色、茶香、茶味，以不同的生活美學姿態、走入你我的日常；翁章梁歡迎全台觀眾在為跟著戲劇男神與影后的腳步，來一趟今秋最「嘉」浪漫之旅，到中埔鄉農會金蘭分部參加2020嘉義博茶會，一起來「嘉」看好劇、賞美景、喝好茶，體驗嘉義高山茶都的各種美好。

▲《廢財闖天關》男神李國毅、影后李亦捷取景全台最美農會。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣四季氣候適宜、晴雨分明，壯麗的山海美景與深厚的歷史文化底蘊，都是影視創作者的最「嘉」場景，這次三立電視最新偶像劇《廢財闖天關》來嘉義竹崎、中埔取景，劇中出現的全台最美農會「中埔鄉農會金蘭分部」、檜木建造的懷舊復古車站「竹崎車站」、獨特簍空橋體成為攝影熱點的「竹崎牛稠溪橋」以及今年新整建完成的浪漫親子遊景點「竹崎親水公園」，都是從「嘉義縣場景簿」超過300處拍片場景中配合劇情精選出的優質景點，明年即將風華再現的竹崎觀音瀑布美景也在片中搶先曝光：

▲快跟著男神李國毅、影后李亦捷腳步 來最美農會喝茶開好運。（圖／記者翁伊森翻攝）

許有仁邀請全國粉絲，跟著男女主角浪漫足跡來嘉巡禮劇中美景，還可以參加一年一度的嘉義博茶會，除了茶文化體驗外，另有田野市集、悠活市集，以及由傳統「鬥茶」為發想的「茶×遊」館等創意茶藝競賽，來嘉追劇賞美景同時還能品好茶、玩創意茶體驗，嘉義縣觀光就是最貼心，絕對是您今秋浪漫開運旅遊的最「嘉」首選。