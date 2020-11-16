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陳吉仲駁「農委會3.5億廣告大內宣 」　盼外界勿扭曲打擊農產

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▲▼立法院經濟委員會 陳吉仲 要求國民黨下架影片 否則提告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲希望，部分有心人不要扭曲台灣的產業在國際上的努力。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（16日）在臉書發文提到，今有媒體以「農委會爆增廣告費　3.5億大內宣」為標題報導，這樣的標題對事實有所誤解，因此有必要說明清楚，這筆預算是農委會「農產品全球通路拓展計劃」的經費，要外界別扭曲打擊農產外銷。

陳吉仲說明，該經費目標是用在舉行台灣蔬果節等海外市場推廣、促銷活動，辦理貿易媒合會，以及提供出口業者海外行銷獎勵等等，根本不是什麼對內宣傳的廣告費，相關報導的標題牛頭不對馬嘴，引起讀者誤解，覺得非常遺憾。

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▲▼陳吉仲臉書發文「全球通路拓展經費不等於廣告費！請外界勿以扭曲標題打擊農產外銷」。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲臉書發文「全球通路拓展經費不等於廣告費！請外界勿以扭曲標題打擊農產外銷」。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲表示，今年新冠肺炎蔓延全球，為了幫助台灣農產貿易在後疫情時代逆勢成長，農委會才會在2021年加強編列預算，除了鞏固原有市場，更要鎖定開拓新興市場、發展跨境電商等。近年來在國際新興市場多有斬獲，2019年我國出口農產到菲律賓（增加27.0%）、馬來西亞（增加14.1%）、新加坡（增加11.7%）、阿聯（增加11.2%）及澳洲（6.3%）等國均有顯著成長；今年釋迦、蓮霧、香蕉、蜜棗、芒果、柚子等臺灣重要出口果品也在大陸以外的市場大幅成長，分別來到126%、63%、17%、76%、64%及147%。

陳吉仲最後強調，台灣農產品的品質世界一流，農民、政府、業者共同打拚，到國際市場上團體作戰，更能讓我國農產在世界上發光發熱。希望部分有心人不要扭曲台灣的產業在國際上的努力，讓台灣農產業能夠沒有後顧之憂地走向世界。

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