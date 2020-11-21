　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／中捷試營運6天喊停！董事長：有重大故障

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者李忠憲、鄒鎮宇／台中報導

台中捷運綠線21日中午在高鐵臺中站尾軌發生列車異常事件，晚上8時結束營運後，台中捷運公司、北捷局及電聯車原廠再次進行檢查，工程單位認為故障狀況特殊，中捷公司以旅客安全為最大考量，決定自明日起暫停試營運，待廠商提出其他所有列車檢驗報告，確保無再發生之虞，再恢復試營運。

▲▼台中捷運21日中午列車出現異常，停駛1.5小時。（圖／台中市政府提供）

▲台中捷運21日中午列車出現異常，停駛1.5小時。（圖／台中市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中捷運公司表示，為找出電聯車故障真正原因，於捷運綠線今晚8時結束營運斷電後，中捷公司、施工單位北捷局及車輛原廠川崎重工進場再次檢查，確認「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障，且川崎重工表示亦是首次遇到此異常狀況，為確保行車運轉安全無虞，北捷局要求廠商針對所有列車對該零組件進行專業的非破壞檢測。

▲▼台中捷運試營運第一天。（圖／台中市政府）

▲台中捷運試營運首日破7.5萬人搭乘，6天後決定先停止檢查。（圖／台中市政府）

中捷公司指出，據廠商表示今天晚上將針對故障零件詳細檢查並分析後，明日將提出報告並說明全面檢查所需花費時間。針對廠商負責任的態度，中捷公司予以尊重與配合，檢測期間將停止試營運，雖然會犧牲民眾乘車權益，但以安全最大的考量，該暫停就暫停，捷運綠線停駛這段期間，中捷公司也將檢討各項服務措施，做為精進優化的參考。

中捷公司強調，廠商完成所有電聯車檢測作業後，必須提出相關檢驗證明，確保安全無虞，捷運綠線再恢復試營運。

►超熱銷DIOR潤唇膏，比百貨週年慶便宜

ET快訊
朝聖台中好市多「整面超浮誇」　網暴動：台北也需要
Ella幾乎0偽裝參加兒子學校旅遊！家長太驚喜　脫口1句話笑
24萬月子中心太貴！老公只肯出一半「否則請月嫂」　她嗆：別怪
2車輾爆路倒男！「佛祖賓士」狂晃竟落跑　畫面曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／連15天新增個案！全台確診達617人　指揮中心14時說明

環團環保署前吹哨　公開蘇貞昌「無煤承諾」音檔要求兌現

公司規定上廁所「要填登記表」！員工訴苦只能忍：不敢一直喝水

吵架像瘋子吼叫！男友一看竟「直接硬上」　她崩潰：滿腦只想要

台南人您知道「南台南火車站」嗎？　日據古蹟有待市府活化善用

麥擱來啊！大晴天宜蘭清水地熱遊客爆量　車輛一出一進總量管制

Podcast強勢崛起！他怨「聽了會分心」　網曝2優勢：大贏YouTube

中捷車廂「連接器軸心斷裂」試營運喊停！日廠：全面檢查18列車

中捷車廂連接器斷裂暫停試營運　盧秀燕：確保通車安全順暢

台中人就是狂！他朝聖好市多「整面超浮誇」　網暴動：台北也需要

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

徐若瑄好心出馬幫唱《別人的》　陳淑芳喊「卡！」...要謝盈萱出專輯

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

超人父母！他們帶3小孩攻眠月線 背女兒負重21KG+翻山越嶺接送

陳淑芳《親愛的房客》奪最佳女配角哭了！　演了63年才拿獎「貪心要拿第二座」

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

LIVE／連15天新增個案！全台確診達617人　指揮中心14時說明

環團環保署前吹哨　公開蘇貞昌「無煤承諾」音檔要求兌現

公司規定上廁所「要填登記表」！員工訴苦只能忍：不敢一直喝水

吵架像瘋子吼叫！男友一看竟「直接硬上」　她崩潰：滿腦只想要

台南人您知道「南台南火車站」嗎？　日據古蹟有待市府活化善用

麥擱來啊！大晴天宜蘭清水地熱遊客爆量　車輛一出一進總量管制

Podcast強勢崛起！他怨「聽了會分心」　網曝2優勢：大贏YouTube

中捷車廂「連接器軸心斷裂」試營運喊停！日廠：全面檢查18列車

中捷車廂連接器斷裂暫停試營運　盧秀燕：確保通車安全順暢

台中人就是狂！他朝聖好市多「整面超浮誇」　網暴動：台北也需要

第八屆全國EMBA羽球賽近500人參加　頭號男雙李洋擔任直播球評

台南黑面琵鷺保育季揭幕　黃偉哲邀全國民眾來學甲生態保育小旅行

中國信託文薈館獲「金鑽獎」優良志工團隊獎　柯文哲盼更多企業發揮社會責任

劉在錫節目找到《1987》女主角原型！親口還原「單隻運動鞋」真相

馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

中信盃黑豹旗／平鎮金手套二游　「祐勇」被看好接班「江林」

快訊／蔡衍明現身「秋鬥」凱道現場　民眾高喊加油

「反萊豬護健康」　朱立倫痛批民進黨：欺騙民眾

隋棠、劉詩詩帶貨！TOD’S讓「豆豆鞋」變手袋　菱格壓紋觸感超療癒

大陸動武模式有兩種　學者：台灣無招架能力

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

快訊／中捷試營運6天喊停！董事長：有重大故障

男友保險套戳洞逼婚　女友決定讓他崩潰

入冬「強冷空氣」周末到探14度　今晚先變天！防3天大雨

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

撞見弟做壞事　哥見「手機畫面是自己女友」崩潰

北台中好市多「整面超浮誇」　網暴動：台北也需要

年輕妹子一窩蜂「愛爬山」　網友點出關鍵

女兒突喊「妳幹嘛」衝進廚房　下秒母女害怕互看沉默了

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

離婚前一句話讓她反悔：老實到愚蠢

更多熱門

相關新聞

金馬獎／艾怡良飆英文老歌！PTT戰翻：轉音超抖

金馬獎／艾怡良飆英文老歌！PTT戰翻：轉音超抖

第57屆金馬獎頒獎典禮11月21日盛大登場！除了關注各大獎項最後花落誰家之外，典禮上的精彩表演也是一大亮點，由金曲歌后艾怡良登場「獻聲」，以驚人唱功詮釋華語電影中膾炙人口的英文老歌《似曾相識》。

APEC達成2項重要進展　蔡英文感謝張忠謀

APEC達成2項重要進展　蔡英文感謝張忠謀

金馬獎／追思逝世影人出現小鬼《角頭》微笑

金馬獎／追思逝世影人出現小鬼《角頭》微笑

金馬獎／陳柏霖現身紅毯！親曝明年新計劃

金馬獎／陳柏霖現身紅毯！親曝明年新計劃

金馬獎／白靈穿肉胎裝、丁字褲登紅毯！

金馬獎／白靈穿肉胎裝、丁字褲登紅毯！

關鍵字：

影音

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／國1重大車禍！　休旅車自撞噴飛釀4死1重傷1輕傷

給老公千鈔自助洗車「錢包剩200」

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

隨時都想要！健身男被女友罵變態

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

黃子韜羞笑告白IU：我願意秒娶她！

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

金馬獎／追思逝世影人出現小鬼《角頭》微笑

小甜甜「眉上短瀏海」PO短髮照！

27歲女放鳥面試官！隔天狂飆髒話大暴走

身分證有「7與9」雞啤套餐打79折

吃飯「餐廳湯匙」餵狗！隔壁桌氣炸公審

更多

最夯影音

更多
蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊
金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面