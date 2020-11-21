快訊／中捷試營運6天喊停！董事長：有重大故障

記者李忠憲、鄒鎮宇／台中報導

台中捷運綠線21日中午在高鐵臺中站尾軌發生列車異常事件，晚上8時結束營運後，台中捷運公司、北捷局及電聯車原廠再次進行檢查，工程單位認為故障狀況特殊，中捷公司以旅客安全為最大考量，決定自明日起暫停試營運，待廠商提出其他所有列車檢驗報告，確保無再發生之虞，再恢復試營運。

▲台中捷運21日中午列車出現異常，停駛1.5小時。（圖／台中市政府提供）



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台中捷運公司表示，為找出電聯車故障真正原因，於捷運綠線今晚8時結束營運斷電後，中捷公司、施工單位北捷局及車輛原廠川崎重工進場再次檢查，確認「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障，且川崎重工表示亦是首次遇到此異常狀況，為確保行車運轉安全無虞，北捷局要求廠商針對所有列車對該零組件進行專業的非破壞檢測。

▲台中捷運試營運首日破7.5萬人搭乘，6天後決定先停止檢查。（圖／台中市政府）



中捷公司指出，據廠商表示今天晚上將針對故障零件詳細檢查並分析後，明日將提出報告並說明全面檢查所需花費時間。針對廠商負責任的態度，中捷公司予以尊重與配合，檢測期間將停止試營運，雖然會犧牲民眾乘車權益，但以安全最大的考量，該暫停就暫停，捷運綠線停駛這段期間，中捷公司也將檢討各項服務措施，做為精進優化的參考。

中捷公司強調，廠商完成所有電聯車檢測作業後，必須提出相關檢驗證明，確保安全無虞，捷運綠線再恢復試營運。

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