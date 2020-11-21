「絕對不要忍！」當黑化惡媳也可以　呂秋遠喊話：別為別人死

▲婆媳問題是一道難解的題。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

今年8月北市張姓女子疑似因婆媳問題，在臉書發出以「我的婆婆殺了我」為題的文章後便走上絕路，掀起許多人討論。對此，律師呂秋遠表示，面對婆媳問題，第一個關鍵點是先生，且「絕對不要忍」，也不要想不開結束生命，當婚姻走不下去時，要好好照顧自己，「不能離，可以走，但是別放棄了自己」。

律師呂秋遠在個人臉書發文，婚後跟公婆分開住可以解決掉80%的問題，若無法分居，「那麼重點就必須要把所有的重責大任放在先生身上，所有的錯，都要他扛」，畢竟大家同住在一起，「住的是公婆的家、陪的是公婆的兒子、養的是公婆的孫子，先生得付出的一切，當然要比分居多」。

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他認為，若先生是媽寶的話，「那就是立志當黑化惡媳而已」，該吵、該鬧、該離都沒關係，但絕對不要忍，也不要想不開，「死了，就是別人在說話，到時候為自己辯駁的機會都沒有」。婚後若有一方死亡，所有財產的法定繼承人就是配偶與小孩，小孩的親權也會自動落到配偶手裡，「這時候你累垮了，就有別的女人會去花你的錢、住你的家、打你的小孩、睡你的老公」。

▲網友們紛紛認同呂秋遠的話。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）

他向所有女生喊話，「我們還有自己，現在只是命運要我們學習新的課程而已，不要怕，真正的犀利就是我們可以勇敢做自己，不要讓那些傷害我的人繼續控制你」，若覺得撐不下去時，總還有其他路可以走，但是千萬不要放棄自己，「為自己活，別為別人死」。

貼文一出後，許多網友深表同感，「婚姻行不通，可以離婚；學校不適合，可以轉學；上班不開心，可以辭職，人生總會有其他的選項，別做過多的讓步委屈自己」、「無論如何，就是不要忍，忍會出內傷的，還會讓對方更加肆無忌憚、變本加厲地傷害妳，更會讓自己生病」。