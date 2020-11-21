「我的婆婆殺死我」婆媳煎熬！　網紅尪體會2月崩潰：她們怎麼活？

▲張姓女子因不堪婆婆長年言語霸淩，留下控訴文後輕生。（圖／翻攝自Facebook）

記者蔡儀潔／綜合報導

台北市一名張姓女子因不堪婆婆長年言語霸淩，留下一封「我的婆婆殺了我」控訴文後輕生，婆媳問題再度引發社會熱議。兩性作家柳喪彪在臉書分享，老公親身體會「媳婦」角色，2個月後就陷入崩潰，「男人不親身體會，不知道媳婦的角色有多辛苦。」

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▲ 柳喪彪認為，「男人不親身體會，不知道媳婦的角色有多辛苦。」 （圖／翻攝自臉書）

據柳喪彪的臉書PO文，從小單親且是隔代教養的她與阿嬤一起長大，和老公老劉結婚後，因深知阿嬤傳統的個性，所以盡量不讓兩人接觸，但這次因在台灣待產，老公必須和阿嬤天天相處，便出現了阿嬤是「婆婆」、老公變「媳婦」的情況。

柳喪彪提到，老公每天都會照顧她的三餐，也會一起準備阿嬤的份，只是久而久之阿嬤就認為這樣很「應該」，由於老公本身仍有兼職工作，有時做飯時間會有點耽誤，阿嬤對此很不滿，碎碎唸這樣會害妻子吃飯時間不正常。

阿嬤甚至還向老劉說，「之前你還沒來的時候我們吃飯時間都很正常」，此後演變成吃飯前，就會打Line催促老劉「該做飯囉！我肚子餓了！」，搞得他壓力很大。

▲老劉和阿嬤去買菜。（圖／翻攝自臉書）

除此之外，阿嬤對做菜過程也是指手畫腳，或是拿一些過期食品來要老劉煮，不煮還嫌他浪費等。這讓柳喪彪很感慨寫下「這些生活上理念不和的小事，都會一而再的把這些『媳婦』一點一點逼瘋。我跟老劉說，現在知道這些做媳婦的女人，處境有多辛苦了吧？」

2個月的「婆媳生活」讓老劉超崩潰，感慨「真的不敢想像這些長期要住在婆家的媳婦要怎麼活下去」。最後柳喪彪出面和阿嬤溝通，雖然有所爭執，還好結果圓滿。

柳喪彪認為自己算有肩膀的「老公」，然而很多人的老公跟死人沒什麼兩樣，讓自己老婆去面對這些事，「你說她們要怎麼活？」她因此呼籲「請別讓你老婆跟你爸媽住一起」、「做個有肩膀的老公吧！」。