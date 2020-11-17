台灣為何沒加入RCEP？呂秋遠妙喻：台灣是「哆啦Ａ夢」裡的大雄

▲亞太15國簽署RCEP。（圖／翻攝新華社）

實習記者高琳景／綜合報導

由大陸主導的全球最大貿易協定RCEP15日正式簽署，未來恐會衝擊台灣的產業。對此，呂秋遠律師今（17）日凌晨在臉書發文解釋，讓民眾5分鐘了解RCEP，其中更引用「哆啦Ａ夢」表示，「每次小夫要去島嶼度假，邀請了靜香、胖虎，就是沒有大雄。我們或許就是那個大雄」，更強調「台灣從1971年以後，就已經習慣被中國排除得很邊（無奈攤手），我們會活下來，而且會活得更好的。」讓網友直呼認同，「沒有傘的孩子跑比較快」。

呂秋遠律師在臉書以「5分鐘讓你知道RCEP」發文表示，「身為台灣人，對於亞美尼亞與亞塞拜然的戰爭勝負，或許覺得事不關己。可是，對於11月15日通過的RCEP總要有些認識。」他說只要花五分鐘，就可以對RCEP整體事件有基本認識。他將RCEP相關知識分成10個問題，以問答方式呈現，讓網友明白。

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▲呂秋遠以問答方式，解釋RECP。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

1、什麼是RECP？

東協10個國家與中國、日本、南韓、紐西蘭、澳洲等5個國家，在歷經8年談判後，終於簽署了RCEP，也就是「區域全面經濟夥伴關係協定」。這是全世界最大貿易協定經濟規模，占全球GDP的 30%，涵蓋近 20 億人口，廢除了區域內多達91％的關稅。

2、台灣有沒有加入？

小夫與胖虎，要去四疊半島的別墅度假，只會找靜香，什麼時候找過大雄了？

3、台灣為什麼沒加入？

因為中國不可能讓台灣加入。誰理你們？這不就是中國在台灣遭受SARS疫情攻擊時的名言嗎？只要有一個會員國不同意，就不能讓新成員加入。

4、台灣沒加入會怎樣？

初步看來，比較受到影響的產業，是石化、紡織、鋼鐵等產業。往後這些產業的關稅，在這些國家之間會逐漸下降到零，台灣的價格將會因為關稅影響而比較欠缺競爭力。這些產業如果原本利潤就低，未來將會受到很大的衝擊。

5、印度為什麼沒加入？

因為印度擔心澳洲、紐西蘭的畜牧業、乳製品、還有中國的低價產品，會衝垮印度的市場。印度希望可以增加遇到產品傾銷時的防衛機制，但是中國反對，印度因而拒絕加入這個體系中。

融入自由化的貿易體系，一定會有犧牲，也有獲得。沒有一種貿易體系，是我們不用付出代價，但是可以有收穫的。印度做出了選擇，而台灣沒得選擇。

6、關稅是最重要的進出口關鍵嗎？

不一定，利潤或是技術層次低的產業，關稅影響就很大。但像是醫療器材，關稅就不會是重點，因為東南亞國家的醫療器材輸入許可證，在克服審查機制後，成長反而不受到關稅影響。

7、政府可以做什麼？

繼續努力，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。這個協定目前也有11國加入，成員國人口規模將近5億，總 GDP 超過11兆美元 (占全球 13.1%) ；貿易值占我國貿易總值超過 24%，不過美豬、美牛、核安食品的認定，都會影響其他國家支持台灣的決心。另外，我們也可以積極與其他國家簽署自由貿易協定，或者協助提升產業轉型。

影響一定會有，但不能加入，不是我們不好，也不是我們的錯。

8、我們可以做什麼？

石化、紡織、鋼鐵業一定有影響，如果擔心關稅影響利潤，可能得要開發高階製程中心，或者移轉生產基地。這個協定簽訂以後，還要其他會員國通過，不是一次就完成所有關稅下降。所以，還有一點時間可以逐步調整自己的企業體質。

但是，請一定要明白，天下沒有白吃的午餐，免除或降低關稅，對於本國市場來說，等於也是開放，一定會有某些犧牲與讓步，不要老是想到好的那一面。

9、要如何才能加入RCEP？

承認九二共識，支持一國兩制，中國應該會「考慮」支持台灣，以中國台北的名義，進入這個體系。不過，只是考慮，沒說一定會讓台灣加入。

10、在選擇承認「九二共識、一國兩制」與「不能加入RECP」之間，你要哪一個選項？

小孩才做選擇，我全都不要。

呂秋遠最後以「大雄」來比喻台灣，並提到每次小夫要去島嶼度假，邀請了靜香、胖虎，就是沒有大雄，而我們或許就是那個大雄，甚至沒有哆拉A夢在身邊。但是，我們可以一個、一個的邀請、一球、一球的投球、一場、一場的贏。

他更以堅定語氣表示，「台灣從1971年以後，就已經習慣被中國排除得很邊（無奈攤手），我們會活下來，而且會活得更好的。」甚至在留言區放了「玖壹壹-邊緣人Loner」來呼籲。

不少網友看到文章後紛紛留言表示，「不管怎樣曲折，台灣總是會走出自己的路」、「角落生物要有自己的特色跟強處」、「咦？怎麼又被獨立了，幸福來的好突然」、「台灣一定會活得更好的」。