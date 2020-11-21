快訊／澎湖西嶼沙灘驚見男屍！雙手遭外套纏繞　警調查中

記者陳羿妏、郭世賢／澎湖報導

澎湖縣西嶼鄉內垵休憩中心前沙灘今（21日）上午出現一具男屍，路過民眾見狀，趕緊報警處理。警方、海巡人員獲報到場後，由於男子雙手遭外套反綁，初步研判死因可疑，目前警方已派出鑑識小組調查，經家屬出面認屍，確認為居住於內垵的才姓男子（55歲），至於詳細死因，仍有待進一步釐清。

▲澎湖西嶼沙灘驚見一具男屍。（圖／民眾提供）

警方指出，21日上午9時許獲報，一名男子躺在內垵休憩中心前沙灘上，頭染金髮、身穿黑褲及黑色休閒鞋，雙手遭外套反綁，隨即趕赴現場，並立即拉起封鎖線，報請偵查隊、鑑識科調查，另通知家屬。

經過家屬指認後，確認死者為才姓男子（55歲），內垵人，長期居住高雄，位於澎湖的唯一親人大哥已過世，而大嫂、姪子並不知才男何時返回澎湖，雙方已有大半年時間沒聯絡。

警方目前朝他殺方向偵辦，已先將大體先暫放菊島福園冰存，待檢察官相驗，也通知死者的弟弟從台南前往澎湖以釐清相關背景。

16：00更新



稍早警方出面澄清，經初步勘驗，研判死者手部是遭外套「纏繞」，非人為綑綁，後續將待死者親屬前往澎湖製作筆錄後，報請澎湖地檢署檢察官相驗。

▼警方示範，外套為纏繞非綑綁。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼現場拉起封鎖線。（圖／記者郭世賢翻攝）