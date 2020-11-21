交往月給3萬生活費！癡情男幫按摩妹贖身　還掏350萬還債遭甩崩潰

▲男子與按摩小姐交往後，不但每個月給3萬生活費，還幫還清350萬債務，結果對方卻神隱。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名男子阿俊（化名）2018年間多次前往台北一間舒壓館消費，認識以化名工作的按摩小姐君君（化名），並進一步交往，而他得知女友為了還債，不得已才會在舒壓館工作，便每月資助對方3萬，還拿出350萬元幫還債。孰料，君君拿錢後卻神隱，讓阿俊氣得提告求償。日前桃園地院審理後，認定阿俊主張有理，判阿俊獲賠350萬元，可上訴。

判決指出，阿俊主張，2018年12月與君君交往後，每月都資助對方3萬元，而他得知君君是因為積欠銀行200萬元和母親150萬，不得已才會在舒壓館工作，便決定協助清償債務，2019年7月間分別提領兩次現金，讓君君得以順利還債並離職，找一份新的工作，孰料，君君拿錢後，卻避不見面，仍持續待在舒壓館工作，他才驚覺自己受騙，決定提告討回350萬元。

君君否認有拿到350萬元，辯稱她沒告知阿俊真名，是因舒壓館工作人員，大多為保護自己都會選擇以藝名、代號示人，而阿俊曾有不理性的言語及行為，她才會遲遲未告知對方真名，並非刻意欺騙隱瞞，另外因兩人感情生變、阿俊有暴力傾向，她才會選擇避不見面。

法官勘驗刑事調查過程，發現君君曾坦承自己有陪阿俊去領錢，但不知道實際提領金額，而舒壓館員工也稱，君君曾提及阿俊幫還350萬債務，即會提離職，另外阿俊有銀行存摺紀錄佐證，阿俊與君君對話更曾提到「好好享受自由的第一天」、「星巴克有徵人、你家附近」等語，綜上足以認定，阿俊遭騙屬實，因此判阿俊獲賠350萬元，全案仍可上訴。

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版



【更多新聞】

快訊／澎湖西嶼沙灘驚見男屍！雙手遭外套纏繞 警調查中

分手1年…恐怖情人狂傳訊：妳的命我算好了！暗夜潑油燒前女友車



嘉義女拔20顆牙昏迷9天亡！高大成揭「2關鍵死因」：都對醫生不利

