分手只難過幾天！5星座「光速走出情傷」　雙子超快交下一個

▲你也是失戀後難過時間超短，能快速走出情傷的星座嗎？（示意圖／翻攝pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

每每結束一段感情，你總是哭得撕心裂肺，吃不下、睡不著，時時刻刻想著前任，得花上數個月半年才能釋懷，接受已經分手的事實嗎？但反觀有些人，能坦然面對失戀，快速收拾心情再出發。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析5大星坐能快速走出情傷，上榜網友瘋喊準。

安德魯透露12星座中能秒速走出情傷Top5：

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1.水瓶座

一向抱持隨緣態度的水瓶，感情並非他/她生命中的全部，不會強求一段勉強來的愛情，或強留心已經不在自己身上的人。水瓶在感情中想法豁達，需要的是心靈及精神可互相交流的另一半，雖然失戀傷心難過，但他/她會開始安排自己的生活，藉由忙碌治療傷痛，選擇用更正面的方式走出感情帶給他/她的傷害；若倆人和平分手，或許日後還能當朋友，願意在對方需要幫助時伸出援手。

2.牡羊座

談戀愛和分手時都極具戲劇化的牡羊，分手有階段性，不會一次乾脆分手，可說是「有點自虐」，他/她會經過無數次爭吵及互相傷害，一次次心死是牡羊分手前的預備動作，唯有這樣才不會在分手後不甘心。當他/她被傷到一定程度時決定分手，要走出情傷的速度也很快，會逼自己活得更精采，表現給前任知道「我沒有你，過得更好。」

3.雙子座

分手後的雙子座不太容易表現出來，唯有在夜深人靜時面對強襲的寂寞感無法忍受，當下心彷彿破了一個洞。不輕易愛上人的雙子防備心重，當愛上一個人卻又面對失戀時，就像天塌下來一樣。面對失戀，他/她會假裝自己很好，並且開始找尋人生中的新目標，想辦法讓自己堅強起來，最常見的就是快速投入一段新感情，讓心中寂寞感稍微平衡，但也因此常和給予自己安慰，但並非真正喜歡的人交往，產生感情惡性循環。

「移情」恐讓雙子在感情中越來越糾結，因此安德魯也建議雙子座的網友們，可運用朋友、姊妹淘、好兄弟的力量，在失戀時痛快喝一場、玩一場，藉由親友的陪伴比快速投入一段新感情更有效。

▲雙子座會透過「移情」快速開啟一段新戀情。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.射手座

射手通常大愛大恨，享受在愛情中被虐的感覺，通常這種對象都能讓他/她愛得死去活來。一生中都在修戀愛學分的射手座，內心嚮往幸福，但談起戀愛卻沒想像中來得簡單，因此很容易把分手說出口，每次吵架及磨合中，內心會預設等到心被傷害到一定程度就能正式離開對方。身為感情中的練習生，分手對射手而言習以為常，雖然難過，但不會讓自己沉浸在負面情緒中太久。

5.摩羯座

摩羯座擅長忍耐！在感情中出現問題或自覺不適合，他/她懂得開始踩煞車，為分手做好前置準備，並且開始思考很多問題，會分手都是因為忍不下去。過程中令摩羯最傷心也最糾結，等到分手時這些自以為跨不去的坎兒反而不會傷害到他/她，因為摩羯的分手「絕對不是突然的」，都已做好心理準備，這也是為什麼失戀後即使心裡空一塊仍可快速走出情傷、恢復生活的原因。

安德魯最後也語重心長地說，失戀並非天崩地裂，人們花費一生都在學習怎麼愛人及被愛，要感謝每個曾出現過在你生命中的人，不管是好情人或是渣男、渣女為你帶來的成長，在戀愛中的寶貴經驗，都能促使你在下一段感情中更順利。