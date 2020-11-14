火星恢復順行！獅子座「愛神圍繞」戀愛運爆棚

▲艾菲爾指出，善用火星順行的這段時間，可以讓自己更上層樓。。（圖／取自NASA官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

從9月10日開始逆行的火星，在13日終於恢復順行！知名命理專家艾菲爾14日在臉書發文指出，一般人認為火星代表著競爭、衝動、怒氣、焦躁、災難，但是如果你能讓這些能量往正面發展，那就會變成你的野心、衝勁、行動力、企圖心，也代表著能讓你變得更好。艾菲爾也依序分析12星座，如何才可以更上層樓。

白羊座

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11/13火星在你的第一宮順行，代表個人命宮，顯現出你的個性、體質、給人的第一印象。近期你積極的想展現出自己最好的一面讓大家注意你、認同你，好勝心特別強，而且渾身上下散發出無與倫比的信心及魅力。做什麼事都想拿第一，只要訂下目標，就會勇往直前的去達成，遇見困難也不會輕易退縮。

金牛座

11/13火星在你的第二宮順行，又稱為財帛宮，代表個人資源、財務、資產。近期你的金錢雷達被開啟，你想藉由自己能賺錢的本事，來證明自己存在的價值，而你也積極去開拓其他金源，像是兼職工作、或是規劃發展第二事業。另外，近期你的物質慾望也很強烈，所以可能有拼命賺錢，也努力花錢的狀況。

雙子座

11/13火星在你的第三宮順行，又稱為兄弟宮，也像徵著兄弟、姐妹、鄰居、朋友！ ！前陣子你看到了不少的影視藝人驟然離世，深深覺得愛要及時說出口，所以近期一有機會，你就想找親友聚聚，無論是天天都能見面的、或是住在遠方的親友，你都想一一拜訪，看看他們過得好不好，彼此傳遞情感，不留遺憾。

巨蟹座

11/13火星在你的第四宮順行，又稱為田宅宮，象徵著你的原生家庭、父親、家世背景。你一直很想擁有一個屬於自己的家，不想再過著租約到期，又要尋找下一個窩的生活。所以最近很積極地在物色好的房屋物件，最好離上班地近一點，不需要太大，小巧溫馨，一下班就想回家窩著，感受屬於自己的歸屬感。

獅子座

11/13火星在你的第五宮順行，又稱子女宮或男女宮，代表著子女、戀愛、愛情。近期愛神在你的身邊圍繞著，桃花運勢特別強烈，加上你獨有的迷人風采，單身者想脫單，只是彈指之間的事，只要你主動出擊，沒有拿不下的人。已有伴侶的人，近期是兩人感情加溫的最佳時刻，可以安排燭光晚餐，浪漫一下。

處女座

11/13火星在你的第六宮順行，又稱作奴僕宮，關係到工作、健康、勞動、部屬。近期你的工作效能大增，就好像開了外掛似的，每天都像拼命三郎一樣，開始做一件事，不到完成絕不休息，這樣的士氣也連帶影響身邊的同事。有時看到偷懶或是進度嚴重落後的同事，嘴上還會數落兩句，但幫忙的手卻沒停過。

天秤座

11/13火星在你的第七宮順行，代表夫妻宮，象徵婚姻、配偶、合作關係。一向愛好玩樂、追求自由的秤子，近期會突然有想婚的衝動，可能是因為適婚年齡到了、被家人逼急了、又或是被心目中的男神/女神深深吸引，無可自拔。農曆新年前有閃婚的跡象，更有雙喜臨門的大好孕，真想婚就要好好把握喔。

天蠍座

11/13火星在你的第八宮順行，又稱為疾厄宮，此宮位跟生死、重生有關，另外，也代表了『性』。近期你對另一半的佔有欲特別強，只要有異性接近對方，你就會顯得暴躁、易怒。更不用說是另一半跟異性有說有笑，這會讓你火山爆發。知道你是太愛對方、太在意對方，但是良好的溝通比起爭執更能讓感情穩定。

射手座

11/13火星在你的第九宮順行，又稱為遷徙宮，與旅遊、遠距離、學歷、外國事務有關。前陣子因為嚴峻的疫情，讓你待在家哩，悶的發慌，近期疫情受到控制，讓你再也壓抑不住想出國玩耍的心。你也積極的規畫了許多旅遊行程，不光只是玩樂，你也想深度體會當地的人文風情，安排一些課程，提升自己。

摩羯座

11/13火星在你的第十宮順行，又稱為官祿宮，跟事業、成就、社會地位、母親相關。近期你在事業上的野心大爆發，熱衷於為自己的事業拼搏，面對其他公司的競爭也毫不畏懼。這樣的衝勁能獲得領導及公司的賞識，也上其他公司看見你，紛紛想來挖角。讓你在社會地位上有所提升，一躍成為上流人士。

水瓶座

11/13火星在你的第十一宮順行，又稱作福德宮，跟你的社交活動、朋友相關。身邊朋友無數，待人總是真誠的水瓶，近期更加喜歡有事沒事跟朋友聚在一起，你覺得在家靠父母、出外靠朋友，這句話真合你的胃。你的確將朋友看得非常重要，如果朋友遇到困難向你求助，你一定二話不說、兩肋插刀，挺身相助。

雙魚座

11/13火星在你的第十二宮順行，又稱為玄秘宮，反映出你的潛意識，或是連你也沒有察覺的內心裡灰色地帶。近期你只想自己獨處，不想與人打交道，積極的想提升自己的身、心、靈能量，你的身體需要大量的休息、腦袋需要好好放空、放鬆，讓自己的心靈淨空。你目前正在尋找一個能讓心靈寄託的方向。