　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火星恢復順行！獅子座「愛神圍繞」戀愛運爆棚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲火星。（圖／取自NASA官網）

▲艾菲爾指出，善用火星順行的這段時間，可以讓自己更上層樓。。（圖／取自NASA官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

從9月10日開始逆行的火星，在13日終於恢復順行！知名命理專家艾菲爾14日在臉書發文指出，一般人認為火星代表著競爭、衝動、怒氣、焦躁、災難，但是如果你能讓這些能量往正面發展，那就會變成你的野心、衝勁、行動力、企圖心，也代表著能讓你變得更好。艾菲爾也依序分析12星座，如何才可以更上層樓。

白羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

11/13火星在你的第一宮順行，代表個人命宮，顯現出你的個性、體質、給人的第一印象。近期你積極的想展現出自己最好的一面讓大家注意你、認同你，好勝心特別強，而且渾身上下散發出無與倫比的信心及魅力。做什麼事都想拿第一，只要訂下目標，就會勇往直前的去達成，遇見困難也不會輕易退縮。

金牛座

11/13火星在你的第二宮順行，又稱為財帛宮，代表個人資源、財務、資產。近期你的金錢雷達被開啟，你想藉由自己能賺錢的本事，來證明自己存在的價值，而你也積極去開拓其他金源，像是兼職工作、或是規劃發展第二事業。另外，近期你的物質慾望也很強烈，所以可能有拼命賺錢，也努力花錢的狀況。

雙子座

11/13火星在你的第三宮順行，又稱為兄弟宮，也像徵著兄弟、姐妹、鄰居、朋友！ ！前陣子你看到了不少的影視藝人驟然離世，深深覺得愛要及時說出口，所以近期一有機會，你就想找親友聚聚，無論是天天都能見面的、或是住在遠方的親友，你都想一一拜訪，看看他們過得好不好，彼此傳遞情感，不留遺憾。

巨蟹座

11/13火星在你的第四宮順行，又稱為田宅宮，象徵著你的原生家庭、父親、家世背景。你一直很想擁有一個屬於自己的家，不想再過著租約到期，又要尋找下一個窩的生活。所以最近很積極地在物色好的房屋物件，最好離上班地近一點，不需要太大，小巧溫馨，一下班就想回家窩著，感受屬於自己的歸屬感。

獅子座

11/13火星在你的第五宮順行，又稱子女宮或男女宮，代表著子女、戀愛、愛情。近期愛神在你的身邊圍繞著，桃花運勢特別強烈，加上你獨有的迷人風采，單身者想脫單，只是彈指之間的事，只要你主動出擊，沒有拿不下的人。已有伴侶的人，近期是兩人感情加溫的最佳時刻，可以安排燭光晚餐，浪漫一下。

處女座

11/13火星在你的第六宮順行，又稱作奴僕宮，關係到工作、健康、勞動、部屬。近期你的工作效能大增，就好像開了外掛似的，每天都像拼命三郎一樣，開始做一件事，不到完成絕不休息，這樣的士氣也連帶影響身邊的同事。有時看到偷懶或是進度嚴重落後的同事，嘴上還會數落兩句，但幫忙的手卻沒停過。

天秤座

11/13火星在你的第七宮順行，代表夫妻宮，象徵婚姻、配偶、合作關係。一向愛好玩樂、追求自由的秤子，近期會突然有想婚的衝動，可能是因為適婚年齡到了、被家人逼急了、又或是被心目中的男神/女神深深吸引，無可自拔。農曆新年前有閃婚的跡象，更有雙喜臨門的大好孕，真想婚就要好好把握喔。

天蠍座

11/13火星在你的第八宮順行，又稱為疾厄宮，此宮位跟生死、重生有關，另外，也代表了『性』。近期你對另一半的佔有欲特別強，只要有異性接近對方，你就會顯得暴躁、易怒。更不用說是另一半跟異性有說有笑，這會讓你火山爆發。知道你是太愛對方、太在意對方，但是良好的溝通比起爭執更能讓感情穩定。

射手座

11/13火星在你的第九宮順行，又稱為遷徙宮，與旅遊、遠距離、學歷、外國事務有關。前陣子因為嚴峻的疫情，讓你待在家哩，悶的發慌，近期疫情受到控制，讓你再也壓抑不住想出國玩耍的心。你也積極的規畫了許多旅遊行程，不光只是玩樂，你也想深度體會當地的人文風情，安排一些課程，提升自己。

摩羯座

11/13火星在你的第十宮順行，又稱為官祿宮，跟事業、成就、社會地位、母親相關。近期你在事業上的野心大爆發，熱衷於為自己的事業拼搏，面對其他公司的競爭也毫不畏懼。這樣的衝勁能獲得領導及公司的賞識，也上其他公司看見你，紛紛想來挖角。讓你在社會地位上有所提升，一躍成為上流人士。

水瓶座

11/13火星在你的第十一宮順行，又稱作福德宮，跟你的社交活動、朋友相關。身邊朋友無數，待人總是真誠的水瓶，近期更加喜歡有事沒事跟朋友聚在一起，你覺得在家靠父母、出外靠朋友，這句話真合你的胃。你的確將朋友看得非常重要，如果朋友遇到困難向你求助，你一定二話不說、兩肋插刀，挺身相助。

雙魚座

11/13火星在你的第十二宮順行，又稱為玄秘宮，反映出你的潛意識，或是連你也沒有察覺的內心裡灰色地帶。近期你只想自己獨處，不想與人打交道，積極的想提升自己的身、心、靈能量，你的身體需要大量的休息、腦袋需要好好放空、放鬆，讓自己的心靈淨空。你目前正在尋找一個能讓心靈寄託的方向。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
車次曝光！台女搭高鐵途中獲確診新冠　列車送基地「深度消毒」
老公懼高「興奮趴懸崖邊」　陸孕妻被推落生還：他下手前還親我
終於換iPhone 12！他內心暗爽「洗完澡」臉秒垮...只
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭高鐵途中台女接獲確診新冠！　送基地「深度消毒」車次曝光

火星恢復順行！獅子座「愛神圍繞」戀愛運爆棚

公公專挑「擠奶時闖進來」媳婦崩潰求救　網怒：老公作用在哪？

共構安全學習環境 長榮大學啟動夜間留校機制與增設「求助鈴」

網喊「求上車」逼死一個女孩！呂秋遠「頭七日」點出台灣法律困境

台大期中考周5天3輕生！心輔中心預約爆滿　校方預計明年增人

「雙11包裹」抵達！物流中心堆爆畫面曝　超商員工顫抖：要來了

全聯推「買鮮奶送衛生紙」組合包　網笑翻：乳糖不耐者限定款

大陸傳進口冷凍食品外包驗出新冠病毒　食藥署擬建議業者消毒方式

陳時中首度談「牛肉麵」強調：美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

金賢重5年官司勝訴了！　前女友控家暴反賠1億元

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

許光漢轉發吳姍儒IG..她露少女羞笑　爸爸吳宗憲像木村拓哉？「刪掉新聞吧」

陳意涵嫌棄周興哲新買家電　直接大翻白眼：那個不是3C

豆花妹自曝「被唐禹哲載去找阿璞」！　乾媽王彩樺認可他「是100分女婿」

搭高鐵途中台女接獲確診新冠！　送基地「深度消毒」車次曝光

火星恢復順行！獅子座「愛神圍繞」戀愛運爆棚

公公專挑「擠奶時闖進來」媳婦崩潰求救　網怒：老公作用在哪？

共構安全學習環境 長榮大學啟動夜間留校機制與增設「求助鈴」

網喊「求上車」逼死一個女孩！呂秋遠「頭七日」點出台灣法律困境

台大期中考周5天3輕生！心輔中心預約爆滿　校方預計明年增人

「雙11包裹」抵達！物流中心堆爆畫面曝　超商員工顫抖：要來了

全聯推「買鮮奶送衛生紙」組合包　網笑翻：乳糖不耐者限定款

大陸傳進口冷凍食品外包驗出新冠病毒　食藥署擬建議業者消毒方式

陳時中首度談「牛肉麵」強調：美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬

在台大「關懷學生團」臉書歪樓宣傳被罵爆！　焦糖哥哥粉專暫關閉

搭高鐵途中台女接獲確診新冠！　送基地「深度消毒」車次曝光

老公被霸占！小三擺「宮鬥囂張臉」　她痛心坦承：自己寵的

火星恢復順行！獅子座「愛神圍繞」戀愛運爆棚

見證馬麻幸福！「超萌花童」叼戒走紅毯　暖心獻吻祝幸福

愛喝酒小心！醫揭「殺光精蟲」5日常習慣…警告：害精子變畸形

新社花海＋國際花毯節登場！賞花「交通全攻略」出爐

Ella生產過程影片曝光！　老公淚吻剪臍帶「謝謝妳」...Selina、Hebe全哭翻

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

鍾麗緹穿短裙網襪「扭腰抖臀」熱舞片曝光！　網被辣翻：太會跳

生活熱門新聞

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

台灣富豪都住哪？　網曝答案驚呆

確診女曾搭高鐵！車站已消毒

終於換iPhone 12！他「洗完澡」安分用舊機

「給拍身分證」暖男借400元…一開手機哭了！

埃及金字塔藏神秘數字「142857」！

菜單印「地、大、菠、空」　台灣人秒解碼

颱風雨彈炸全台！放晴時間點曝

台大墜樓男學生「今早已清醒」！校方曝最新病況

馬尾妹「脖子纏蛇」搭北捷！他直擊嚇壞

屬虎桃花緣超級旺！12生肖「農10月」運勢曝

雙北最好吃牛肉麵？網狂推「這2家」

更多熱門

相關新聞

十二星座中「愛槓成癮」的3大槓精

十二星座中「愛槓成癮」的3大槓精

不管是在校園、職場或朋友群中，總是會有一些特別會「抬槓」的人，他們或許沒有惡意，但就是嘴巴上不認輸，一定要講贏對方，你越和他們「戰」，他們「槓力」越強。而12星座中又以以下3個星座堪稱最強槓精，要是遇到他們，就別跟他們爭口舌之快了。

火星終於恢復順行！　4星座「衰運退散」

火星終於恢復順行！　4星座「衰運退散」

「立冬後財運爆發」4星座公開

「立冬後財運爆發」4星座公開

5星座是控制大魔王

5星座是控制大魔王

倒數一個月！「4星座」榮登好運王

倒數一個月！「4星座」榮登好運王

關鍵字：

星座塔羅牌老師艾菲爾火星順行

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

無差別狠砍7人！　製作｢魔域｣大陸遊戲公司遭玩家血洗

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

清純女師挺孕肚哺乳也偷吃　辦公桌「愛的打卡」全校散播愛

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

李威連13年哀傷悼念許瑋倫

黑男女友交往2年認感情出問題！

台中騎士凌晨遭撞飛慘死！酒駕男腿軟下跪

更多

最夯影音

更多
屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年
28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面