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社會 社會焦點 保障人權

白色是恐懼的顏色！童時遭囚6年　「肥肉+蛆當飯吃」出門還繫狗鍊

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40年後，周子飛和我們一同回到新竹張雄家的舊址。如今原址改建，有了新的居民入住，只剩當年門口正對的那堵石牆沒有太大變化。

圖、文／鏡週刊

白色是另一道明亮的顏色，那通常是食物的顏色。張雄有時會買來一袋白色液體，許多年後，周子飛推測那是豆漿。有時，張雄端來粥狀物或液固體混合物，「後來猜，應該是讓我吃餿水。餿水裡面有肥肉和蛆，蛆在稀飯裡面滾動啊…蛆都吃下去啊，我每次都吃好幾隻，」他一邊作勢攪拌空氣，模擬蛆隻在粥裡靈活翻騰。

白蛆當餐　外出放風繫狗鍊

但周子飛怕極了另一樣白色物體：肥肉。張雄常讓他吃肥肉，「肥肉很肥，我吐出來，還要吞回去。」為何要吞？「我不知道。那時候我意識到，肥肉就是噁心。我吃到肥肉，吐出來…又再吃。（不吃的話）好像張雄…感覺會打人。」

也不是沒有快樂的記憶。排隊的螞蟻和飛舞的蒼蠅是現成玩具，「蒼蠅有黑的，有彩色的，彩色蒼蠅有七種顏色。」「很多螞蟻，牠們排隊啊…，我跟螞蟻一起玩，有小螞蟻，也有大螞蟻，大螞蟻就跟昆蟲一樣大，有些很肥。我碰牠玩牠，用夾子夾牠…不玩了（的時候），就把黑螞蟻拍掉。」

周子飛當年被救出後，媒體在張雄家門口拍攝張雄（圖）。時移勢易，周子飛如今對照片左方那面石牆仍有印象。（蔡明德攝）

也曾有過「放風」的日子。他像是慎重地從大腦中提取出那段吉光片羽：「張雄有次帶我出去玩，去逛街還是幹嘛，拿一個繩子就把我綑起來，我印象深刻。好像怕我跑掉啊。」這一天，他見了天日，見到地上一排白色物體，「我把它們踢掉、踢掉，他（張雄）就把我拉回去。」多年後他回想，被踢掉的，應是鄰人曬的白蘿蔔。

放風用的繩子，當時繫在他的頸上。我們再和他確認一次，答案簡短而明確，「對啊，就是狗鍊嘛。」

平淡的日子裡偶有怪事。夜裡，年幼的周子飛有時被吵醒，見眠床震動，又見養父母未著衣物，「張雄光頭，又不穿衣服，突然脫光光，變成好像怪物、外星人。」有一回，他玩心一起，踢了張雄，「連環腳，我把張雄踢到床下。」

養父偶爾打養母，養母又偶爾打周子飛。「他老婆會打我，就是用捶的，如果我又把她弄流血，她會很生氣。」下手重嗎？會不會痛？「不知道。」害怕挨打嗎？「也不會啊，」他大笑，「我連頭破掉流血，都不會感覺痛了…」

獲救返家　食指浩繁難照應

1986年3月29日，周子飛獲救，我們試圖接觸重要人證還原現場，其中一名參與救援的員警已亡故，另一名員警因病婉拒訪談。同年，家扶中心介入周子飛案，時任桃園家扶中心主任林平烘如今已退休，猶記張雄經濟生活窮困，卻不吝展現對周子飛的疼愛，例如周子飛嗜喝養樂多，張雄總為他買來養樂多，「其實我判斷，（張雄）應該是真的疼他啦。」與周子飛核對這筆回憶，他一臉茫然：「不記得。」他想了一下，簡短補充：「我沒有特別喜歡養樂多。」

重要當事人一一凋零，郭關關從此不知去向，周子飛到了城市之後，再沒見過張雄。1994年，張雄亡故於花蓮玉里，享年64歲。40年前的人死了，40年前的故事卻還沒完。

「他發育比同年齡小孩稍微弱一點、差一點…」這是林平烘對8歲兒童周子飛的第一印象，也是最後的印象。

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