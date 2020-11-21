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被偷走的童年！2歲遭擄「囚6年」玩伴僅精障養母…獲救失語成啞童

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周子飛常思考人生哲學，閱讀《三國演義》《三國志》是他思考人性、認識世界的一扇窗。

圖、文／鏡週刊

1986年，遭瘖啞榮民張雄囚禁6年的8歲原住民兒童周子飛被警方自囚室救出，因成長過程缺乏刺激，他完全無法言語。這則戲劇性的「啞童」故事轟動一時，新聞沉寂後，他短暫輾轉於原生家庭與寄養家庭間，最後被中原大學副教授戴浙收養，從此隱入人群，受過義務教育，投入不同的勞力市場，為自己掙取生活所需。

我們找到他時，距離2歲幼兒周子飛被擄走囚禁的1980年，已經過了40年。彷彿有人偷走他的人生，周子飛自幼歷經被抱走、被收養，以及被終止收養，沒有人問過他的意願。面對命運的刁難與世界的惡意，他幾度不自量力地還手，企圖奪回生而為人的自由、尊嚴與選擇權。

許多年以後，周子飛在餐廳打工，瞥見廚房餿水桶裡翻動著的白白的蛆，忽然想起童年的菜色。他頓悟了：原來，人類世界裡，是沒人拿蛆作為食物的。又過了許多年，42歲的周子飛坐在我們面前，腦中閃過這些畫面，他忽然有點納悶：「一般小孩吃蛆，是不是會有什麼病？是不是會死掉？」他又問，「後來我想想，ㄟ，我有吃蛆。那為什麼我到現在，還是一個健康（的人）？」

代兄被囚　失語六年變啞童

1980年初，育有11名子女、住在新竹縣五峰鄉的泰雅族原住民周瑞霖以新台幣5萬元的「售價」，將九歲的次子周文星賣給山下的榮民張雄作為養子，周文星從此改名張文星。數月後，張文星自行翻開屋頂瓦片，逃離「新爸爸」家；張雄不甘，再上山，趁周瑞霖夫婦農忙，抱走年僅2歲的周子飛「抵債」。也許是怕周子飛逃跑，張雄將他關起來，這場囚錮，長達6年之久。

整整六年，周子飛與原生家庭斷了聯繫。6年裡，周瑞霖曾試圖找張雄要回兒子卻遭拒。後來他對外表示，自己身體不好，識字不多，長達6年要不回孩子，卻不懂得報警。

1986年3月，周瑞霖、15歲的張文星終於帶著警方前來張雄家，救出周子飛。一同被救出的，還有張雄買來、囚禁多年的妻子郭關關。眾人這才發現，郭關關、張雄與周子飛，3人皆無法言語－郭關關是瘖啞人士且患有精神疾病；張雄則疑因戰爭或疾病傷了聲帶，導致又聾又啞；本該是學齡兒童的周子飛時年8歲，不聾不啞且聲帶正常，卻因長年被囚且無人對話，完全無法使用語言。

周子飛憑記憶在紙上畫出兒時遭囚禁的住家平面圖。張雄住處簡陋，室內前半為廳，後半為臥室，兒時他就被囚在張雄的臥室中。

時值台灣解嚴前後，此事一度在新聞上沸揚。此後二年間，媒體多稱周子飛為「啞童」，與之伴隨的詞彙大約不脫「猴兒似地」、「猴童」、「狼童」云云，亦有報章形容這是「折翅乳燕」的離奇境遇。沉寂多年後，2002年，24歲的周子飛被發現在投注站賣公益彩券，彼時網路媒體甫興，記者湧入投注站，用詞不脫20年前範疇，故事以極具張力的方式擴散：「半人半獸」的「猴童」長大成人，入世賣彩券了。

「那時朋友會講：『阿飛啊，那個報導…你是猴童喔？』我聽到就很不爽。」在此之前，新交的朋友沒人知道周子飛的過去，24歲的他與人對談無礙，不願又被貼上「獸」的標籤。「那些編輯的人，為什麼要寫那些…猴童？你可不可以寫比較完整一點？好啦，就算小時候是猴童啦，長大，你要有長大的程度嘛。一想到猴童的那個意思，那個感覺就是奇檬子很不爽…那些編輯人，不會去想到後面的，就是，（我的）感受。」「猴童…，人不像人，鬼不像鬼啦。」

　

以洞窺外　精障養母成玩伴

人不像人鬼不像鬼，都是後天學會的詞句。周子飛腦中的畫面大抵如此，他在紙上畫出被擄走的那6年，草草幾筆勾勒出一幅囚室平面圖，「這個門，這是床…廁所在這邊…」張雄的屋內僅有一室一廳，周子飛和養母郭關關長年被鎖在房內，門上有一小洞，「他老婆（郭關關）舌頭就一直吐來吐去，整天在那個小洞上，看看看。」周子飛有樣學樣，挨在門上往小洞裡看，「有車啊，有人啊，有陽光啊。」

沒有語言的世界裡，周子飛的影像記憶鮮明得驚人。他尤其記得淋漓的紅，鮮豔而濕潤。那通常是血。郭關關與周子飛一同被囚，與其說是母子，不如稱他們室友或獄友。他說養母天天對外張望，「每天眼睛一睜開，就看到不會說話的媽媽…，她不會跟我玩，反而我玩她。」他曾放置尖銳棍子於養母座位，導致養母坐下流血。小周子飛頑皮，「東跑西跑，有次叩（撞）到頭，我那個疤在這邊…」他摸摸額頭，說異物當時直接嵌入肉裡，「一摸，唔？怎麼紅紅的，濕濕的，那時沒感覺痛，也沒有哭。然後一直流流流，咦？久而久之，就好了。」

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