正妹神COS《鬼滅》禰豆子！　網興起「想法」肉搜後羞愧

▲網友認證的「最可愛禰豆子cosplay」引發熱議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本火紅動漫《鬼滅之刃》掀起台、日話題，最新電影票房更是嚇嚇叫，除了周邊商品熱賣外，也有不少人COS劇中角色。近日網路就瘋傳「最可愛禰豆子cosplay」照片，讓網友直喊：「好可愛！但不敢多想」。

爆紅的《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房已經突破新台幣3.6億，超越《冰雪奇緣2》《屍速列車：感染半島》成為台灣今年最賣座的電影。不少人紛紛COS人物角色，唯獨這位「最可愛禰豆子cosplay」被大票網友認證，引起巴哈、PPT與臉書上熱議。

照片中，只見可愛的小禰豆子面對鏡頭，毫不怯場、生動的擺出禰豆子經典POSE，加上小小一隻，宛如禰豆子為閃躲「縮小」的真人版一樣，一曝光秒讓網友暴動。

據了解，這可愛的COS女孩是中國小網紅「豬小糖」，現年6歲，能在鏡頭不陌生拍照，主要是因為媽媽也是個COS網紅「唐无邪i」，因經常一起跟媽媽一起角色扮演，加上可愛的模樣，早已擄獲大票粉絲心，累積不少粉絲。

照片曝光，除了大陸網友開玩笑喊「組隊要綁架」外，豬糖照片也一舉登上PTT表特版，網友紛紛直喊，「15年後才能有大膽的想法」「超可愛，差點有想法」「這是我看過最可愛的禰豆子了」。



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