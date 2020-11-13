我的婆婆殺了我！愛女活不了尋短　悲父想拿回手機還要立「借據」

▲我的婆婆殺了我。（圖／鏡週刊，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

今年8月北市張姓女子疑似因婆媳問題，在臉書發出以「我的婆婆殺了我」為題的文章後便走上絕路，掀起許多人討論。不過，對於女兒輕生後婆家的處理態度，張爸爸還是無法接受，滿是怨言，就連想看女兒的遺物都要向對方立「借據」，因此直批「他們欠我們娘家一個明確的交代」。

據《鏡週刊》報導，張爸控訴，他們並未在第一時間得知女兒的死訊，且親家的態度讓他很不能接受，更令他不滿的是，相驗完女兒的遺體後，檢察官詢問女婿事發當晚死者有沒有什麼異常時，對方竟回說有說要自殺，但卻疑似沒有做任何舉動，對於檢察官的詢問皆保持沉默。

張爸聽聞當下簡直氣炸，控訴女婿明知當天下午他女兒又與婆婆發生激烈爭吵，才因此有輕生的念頭，但卻沒有告知他們予以安慰舒緩情緒，「你沒有請你媽去安慰她就算了，最起碼也要打電話告訴娘家的人，結果一點保護措施都沒有，當天還讓她一個人睡在小房間內，根本沒有人守護她。」

更離譜的是，案發後張爸想到女婿家看看女兒生前的遺物，藉此尋找想自殺的線索，但沒想到女婿竟說女兒已經去世了，所有東西都由他們家繼承，「屬於我們私人物品」，就連要拿回女兒的手機，都還必須立下「借據」才能借回家。

張爸指出，依照女兒的個性，若只是單純婆媳爭吵，應該不至於會選擇尋短，而且嫁過去也長達8年了，因此懷疑是否有其他原因或外力介入，才讓女兒寫出這麼嚴重的指控，並認為「他們欠我們娘家一個明確的交待」。

張爸辦完女兒後事後，對於苦等3個月仍等不到真相感到相當氣憤，尤其女婿還把後續的聯絡，全交由委任律師去處理，公然斷絕與他們的直接對話，甚至連外孫也難以見面，「這做法不是很絕情嗎？」

張爸日前還向立委王婉諭陳情，希望能協助推動相關立法，讓女兒的死變得更有價值，畢竟台灣在言語霸凌的法律很薄弱，女兒的不幸引起許多網友討論，他認為社會需要有公道正義、公序良俗的，希望透過立法讓法律更完備。

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