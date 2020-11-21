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社會 社會焦點 保障人權

我的婆婆殺了我！苦媳家人曝光「死前48hrs錄音」　453字揭原因

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記者葉國吏／綜合報導　

台北市一名張姓（36歲）女子今年8月因不堪婆婆長年言語霸凌，在個人臉書留下一封〈我的婆婆殺了我〉的控訴文下，在住處樓梯間上吊輕生。文章經娘家親友分享後引發關注，而她死前48小時跟婆婆的對話錄音也被曝光，讓此事再度登上媒體版面。對此張女親友發表453字聲明：張女用生命掀起社會各界對於婆媳問題的重視。

根據《鏡週刊》取得的錄音內容，整段錄音長約17分鐘，兩人對話一開始，婆婆先責怪媳婦，認為「她真的很可怕」，還質疑她日前的表現，「讓婆婆看清了她」，對談中死者曾試圖辯解，但婆婆馬上打斷她的回話，頻頻要她「不用再講啦」，更質疑死者「道歉要有誠意」，但婆婆認為「完全什麼都沒有」「你有什麼誠意？」

▲▼ 送老婆一份超棒禮物 。（圖／翻攝自當事人Facebook）

▲張女產子的時候，先生合照發文「送老婆一份超棒禮物」。（圖／翻攝自當事人Facebook）

在整段談話過程中，死者至少說了二十次以上的「對不起」「我道歉」，甚至連麵包要吃什麼種類，都要事先請示婆婆，婆婆甚至還嗆她「妳不是很能幹嗎？妳自己很能幹啊」「妳講這樣話，根本就是不服氣，不知道自己錯在哪裡」。雖然從錄音中不得而知兩人究竟是為了什麼吵架，對話過程雖稱不上「很火爆」，但仍可明顯聽出婆婆口氣「相當不客氣」，酸言酸語的火藥味頗重。

對此張女家人在臉書粉絲專頁寫下453字，表示「張女用生命，掀起社會各界對於婆媳問題的重視，作為親朋好友的我們，除了心痛不捨，更希望社會各界聚焦家庭中的女性平權議題。」

▲▼張女家人在臉書紀念專頁寫下453字：張女用生命掀起社會各界對於婆媳問題的重視。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲張女家人在臉書紀念專頁寫下453字：張女用生命掀起社會各界對於婆媳問題的重視。（圖／記者葉國吏翻攝）

張女家人表示，目前已經有相關團體提起倡議「姻親專法」(已在公共政策網路平台附議通過，待12/24前政府會回應)及「娘家法」(目前還在公共政策網路平台附議中，也請大家願意的話可以附議)，顯見這個問題並不是個案，明明現今家暴法早已禁止姻親間的暴力(精神暴力也算)，卻從來不受重視，沒有人把婆媳家暴力視為違法行為，包括民法的親屬篇、繼承篇，也對「嫁到夫家的女兒」諸多不利，台灣社會傳統觀念，更是禁錮媳婦的牢獄。

「或許每一個媳婦的心中，都有一些委屈、都有一點傷痛」，希望未來可以透過白紙黑字的法令，讓她們不會走上跟張女一樣的絕路。「需要社會各界與我們並肩一起努力，這個是目前我們想努力的方向，也希望大家跟我們一起投入，我們每一個人的投入足以撼動世界。謝謝。」

 
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