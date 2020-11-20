15天雙北搶2銀樓！失業男搶7萬元金項鍊　休假警路過英勇撲匪

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區20日下午發生銀樓搶案，一名李姓男子下午2時許搭車從三重跑到新莊，挑選一家銀樓，佯稱要購買價值7萬2千元的金項鍊，卻搶了就跑，銀樓老闆苦苦追趕五百公尺高喊「搶劫！」剛好一名北市大安分局偵查佐吳培誠路過，英勇將搶匪撲倒，交給隨後趕來的新莊警分局員警。

▲新莊一家銀樓遭失業男子搶走金項鍊。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，49歲的李姓搶匪有搶奪、竊盜等前科，過去曾從事派報工作，近期失業又因向錢莊借錢，無法如期還款，於是才會想搶劫銀樓。他11月6日才在台北市大同區行搶一家銀樓，沒想到被逮後竟再次犯案。

警方指出，李男下午獨自一人從三重搭捷運到新莊，下車後步行到福壽街這家銀樓，先是在外面櫥窗觀望一下，接著進到銀樓櫃檯，向老闆聲稱要買一條1兩重的金項鍊，等老闆將價值7萬2千元的項鍊交過手後，他瞬間搶了就往外跑，當時楊姓老闆也大吃一驚，回過神來，趕快開門追了出去。

▼休假的偵查佐一個箭步將搶匪撲倒在地。（圖／記者陳豐德翻攝）



老闆在後追趕，一路高喊搶劫，一直跑到思源路口幸福捷運站大馬路上，正好一名北市大安分局偵查隊的偵查佐吳培誠騎機車路過，聽到後方民眾呼喊搶劫，他英勇上前將搶匪撲倒，趕來的民眾也加入逮捕行列，新莊警分局頭前派出所員警也立刻趕到，將搶匪逮捕帶回偵辦，全案訊後依強盜罪嫌送辦，並建請檢察官預防性羈押。

英勇協助辦案的員警吳培誠，警專35期刑事偵查科畢業，家住三重，今天放假剛好要來新莊找朋友，路過幸福捷運站，聽到民眾喊搶劫，當下警察職業敏感度就浮現，眼睛掃描一下，看到一名男子被追著跑，於是上前協助攔捕，銀樓老闆事後也相當感謝這名員警的幫忙，頻頻向他道謝，這也是一起雙北員警合作緝匪的成功典範。

▼搶匪被緝捕歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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