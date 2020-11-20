Amazon黑五期間「台灣享免運」　GoPro 9 現省3252元

▲亞馬遜在黑色星期五期間推出台灣免運費活動。（圖／翻攝自Amazon，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了迎接黑色星期五的到來，知名電商亞馬遜公司（Amazon）近日推出「免運費到台灣」活動，只要購物滿75美元（約台幣2141元），就可以享有免運費服務，再加上黑色星期五期間預估還會有特惠活動，同樣的商品對比於台灣售價，可以拿到不少優惠。

亞馬遜公司指出，運送至台灣的商品只要符合條件，且金額或部分訂單金額達75 美元，即可享有國際免運優惠。但並非所有商品都能享有免運優惠。 在購物時必須搜尋「免費運送至台灣」，或「符合條件的訂單金額超過75 美元即可免運費」。若在購物車內有符合條件的商品，且金額超過促銷活動門檻，就會在結帳時看到「免運費」選項。

雖然「免運費到台灣」的活動相當吸引人，不過亞馬遜公司也特別強調，買家在此次活動期間購買的商品，仍須負擔進口押金費用。計算免運優惠的金額時，進口押金費用與增值稅不會納入計算中。是否達到免運門檻，須視符合條件的商品價格和數量而定。

以近期推出的GoPro HERO9 Black全方位運動攝影機為例，台灣電商售價約為新台幣16800元，而自亞馬遜公司購入，加上進口押金費用只要476.01美元，約為新台幣13548元，現省3252元。

▼亞馬遜在黑色星期五期間推出台灣免運費活動。（點圖放大／翻攝自Amazon）