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「緋紅雪花」大展時尚魅力　CSD中衛聖誕限量口罩來明天開賣

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▲中衛聖誕口罩將於明天公布上市時間。（圖／CSD中衛提供）

▲中衛聖誕口罩將於明天公布販售時間。（圖／CSD中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

讓口罩迷引頸期盼的CSD中衛聖誕節雪花口罩，明(21)日將於官網公布上市，延續去年雪花球魔幻神秘風格，今年「緋紅雪花」以酒紅色為基調，大玩時尚「Tone on Tone同色系搭配法則」。緋紅布面上，飄落著不同明度和亮度的同色系雪花，若隱若現，呈現出低調奢華的時尚感。即使在非聖誕季節配戴，也毫無過季感。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，中衛自2016年首推雪花主題的聖誕口罩，年年變化不同花樣，款款均受口罩粉絲喜愛珍藏。今年「緋紅雪花」聖誕限量口罩，是延續去年「星空雪花」聖誕口罩的雪花球風格，但色系完全相反。「星空雪花」以靛藍色為基底，點綴片片冰晶，風格酷炫。「緋紅雪花」則復刻第一代「聖誕紅雪花」，以酒紅色為主色調，差別在於，同色系變化的雪花球冰晶，更能凸顯神秘魔幻感。

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▲中衛聖誕口罩將於明天公布上市時間。（圖／CSD中衛提供）

▲中衛歷年推出的聖誕口罩。（圖／CSD中衛提供）

CSD中衛是聖誕節雪花口罩創始者， 2016年推出「聖誕紅」及「北海道藍」兩款滿版雪花口罩，在當時藍綠口罩佔比高達95%的年代，引發市場關注。2017年的「月河雪花」、「銀色雪花」口罩，變換不同的冰晶圖案，改為低調的點綴方式，顯得更為雅緻。其中「月河雪花」被口罩迷們䁥稱為「冰雪奇緣雪花」，擄獲眾多少女的心。2019年，冰晶花樣轉換成雪花球概念，「星空雪花」酷炫登場。

聖誕口罩屬節慶限量商品，數量有限，售完為止。然而考量到「星空雪花」是許多口罩迷敲碗要求重新發行的款式，為讓喜歡雪花的粉絲們能一次擁有雪花球主題聖誕口罩。中衛首次重新限量發行「星空雪花」，並和「緋紅雪花」一起販售。口罩分兩種包裝，每袋5片，售價79元，每盒30片，售價300元。口罩販售通路資訊，將於11月21日統一於中衛粉絲專頁上公佈，請粉絲們鎖定中衛粉專。

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