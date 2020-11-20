她下班「秒換戰服」勾搭好友尪！渣夫暈船…電話求岳母勸女兒離婚

▲陳姓男子戀上好友妻後，為了讓老婆心死答應離婚，竟還打電話給岳母求對方「帶走妳女兒」。（示意圖／pakutaso）

記者徐愷昕／彰化報導

陳姓男子與好友的老婆潘姓女子搭上線後，他多次向妻子提離婚，甚至搬出家門與潘女同居生活，有次更直接打電話至老婆娘家，請求岳母幫忙「勸女兒離婚」。陳妻為此心情大受打擊，最後因受不了小三始終不覺得自己有錯，一氣之下告上法院。彰化地院審結判潘女需賠償正宮70萬元。可上訴。

陳男與妻婚後育有1兒，他時常帶妻子與好友聚餐，不料，自己卻與友人的老婆產生情愫，曖昧後還交往。陳妻控訴，老公2019年2月底毫無預警向她提離婚，並表示需要一點空間讓彼此冷靜，騙稱要改住員工宿舍，實際上其實是搬去與潘女同居，偷吃2人相處宛如夫妻一樣，同進同出、日夜都膩在一起。

陳妻表示，她今年3月中旬有去2人的同居處找人協商談判，希望老公能返家，當天也有警察到場關切，先生當下雖然承認有外遇及和小三同居的事實，但仍堅決不回家，甚至連小孩都不要。

陳妻的姊姊則出面證稱，陳男為了離婚，還曾打電話向她媽媽拜託說，「請把妳的女兒帶回去」。在這之後，她為了替妹妹蒐證，多次跑去偷情2人的租屋處徘徊，發現他們互動親暱、常一起外出，陳男還都會替女方收曬衣架、丟垃圾分擔家務。

陳妻的姊姊再稱，潘女在自助餐店上班，平時都是穿著一般的婦女裝，不過一日下班收工後，竟馬上換了火辣服裝，她跟上前一看，不出所料，潘女正是要與她妹婿出去約會！

▲陳妻因挽回不了老公，氣得上法院提告潘女，最後獲償70萬元。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

陳妻因同時遭配偶與好友背叛，精神大受打擊，故決定提告向潘女求償100萬元精神慰撫金。法庭上，潘女辯稱自己與陳男互動平常，並沒有如夫妻般牽手、摟腰、靠肩等親暱的身體接觸，且她彰化租屋處還育有2名小孩，陳男會前往她租屋處，僅是一群人好友相約聚餐聊天，當中並無混雜男女私情。

彰化地院審理時勘驗相關光碟影像，認為一般情形下，陳男應該不可能以客人身分替潘女扶起晾曬的被單、倒垃圾，又高頻率坐同一輛車進出，2人行為顯然已逾越一般男女社交的正常程度，審結認定潘女侵害陳妻配偶權屬實，應賠償70萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版