新疆新增5例本土病例　當地開展第三次全民篩檢

▲新疆喀什爆發新冠肺炎疫情 。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆11月2日新增新冠肺炎確診病例5例（均為無症狀感染者轉確診），新增無症狀感染者13例。據悉，新疆喀什地區自10月爆發新冠肺炎疫情後，至今還未找到病毒傳播源頭，當地官方日前宣佈展開第3次全民核酸檢測工作。

新疆衛健委最新通報指，11月2日0時至24時，新疆新增新冠肺炎確診病例5例（均為無症狀感染者轉確診）；新增無症狀感染者13例，均為疏附縣對集中隔離醫學觀察人員進行核酸檢測篩查發現；重症轉普通型1例。

截至11月2日24時，新疆現有確診病例62例（重症8例）均為喀什疏附縣病例；無症狀感染者231例，均來自喀什疏附縣和克州阿克陶縣。

據新疆喀什地委對外宣傳辦公室2日公佈，喀什開展第3次全民核酸檢測工作，「各族幹部群眾勠力同心、攜手抗疫，廣大醫務人員不分晝夜、連續作戰，市民積極配合，大家擰成一股繩，為戰勝疫情貢獻著力量。」

目前，喀什已完成兩輪全員核酸檢測。10月31日晚，在喀什地區疏附縣新冠疫情防控新聞發佈會上，新疆自治區衛健委副主任顧瑩蘇通報，29日，喀什地區開始對疏附縣、喀什市、疏勒縣進行第二次全員核酸檢測，對其他縣的密接人員進行了第二次核酸檢測。30日，克孜勒蘇柯爾克孜自治州對重點地區、重點人群也開展了第二輪免費核酸檢測。

截至10月31日傍晚6時，喀什地區以上人員的第二輪核酸檢測已全部完成，除已公佈的確診病例和無症狀感染者外，其餘人員檢測結果均為陰性。

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