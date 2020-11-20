香港已與東協簽署自貿協定　有利加入RCEP

▲香港也極力爭取加入RCEP。（圖／路透社）

文／中央社記者張謙香港20日電

亞太15個國家日前簽署了「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），香港方面希望早日加入這項協定，以利營商；而香港已與東協簽定自由貿易協定，相信有利加入RCEP。

大公報今天報導，中國商務部新聞發言人高峰昨天表示，將根據協定規定和香港發展的實際需要，支持香港盡早加入RCEP。

報導表示，2018年香港與RCEP成員國的貿易總額達8369億美元，占香港貿易總額的74%。

據報導，香港商務及經濟發展局局長邱騰華16日表示，香港與東南亞國家協會（ASEAN）、澳洲和紐西蘭訂定了自貿協定，另跟中國大陸落實了「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA），香港熱切期望加入RCEP。

他說，當時機成熟，RCEP成員經濟體容許新夥伴加入時，香港樂意針對加入事宜展開對話。報導引述香港工業總會主席葉中賢說，RCEP對亞太地區貿易總量有一定提振作用，香港作為區內的貿易樞紐，應可從中受惠。

他說，簽署協定的國家涵蓋供應鏈的上、中、下游，而協調及管理是香港的強項，預料未來可以推動區內供應鏈的重塑，並加以發展。

他表示，工總期望港府盡快爭取加入有關協定，鞏固香港在區內的貿易樞紐地位，同時促進本地貿易復甦發展，協助香港走出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的經濟困局。

▲RCEP成員共15國 。（圖／路透社）

據報導，香港中華總商會會長袁武也說，RCEP有助香港構建更完備的貨物供應鏈，進一步提升作為全球採購與供應鏈管理中心的地位。

香港經貿商會會長李秀恒說，RCEP主要涵蓋服貿及智慧財產權、電子商務等，這都是香港的最大優勢。

他指出，香港要加入RCEP的另一個原因是要爭取公平待遇；香港沒有關稅，與任何有關稅經濟體做生意都不利，香港加入RCEP後，情況會較公平。

香港與東協已於2017年完成自貿協定和相關投資協定的談判，並自去年中起陸續生效。

香港與東協早於2014年7月起談判自貿協定，當時有消息人士對中央社記者說，香港與東協簽定自貿協定對香港較有利，因為香港本身是自由港，關稅及貿易障礙較少，而香港的服務貿易將會較為得益。

消息人士並說，北京當局正大力推動「一帶一路」建設並期待香港可以扮演某種角色；香港與東協簽自貿協定，應有利於鞏固香港在這方面的角色。

更重要的是，當時東協已醞釀推動簽定RCEP，香港急於與東協完成自貿協定談判，就是為了加入RCEP。

▲RCEP成員國GDP佔全球30%。（圖／路透社）