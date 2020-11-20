彎腰挑選珠寶...遭多年好友「強壓辦公桌狂磨蹭」！她崩潰：好痛

▲阿宏猥褻多年好友花花，被依法判1年徒刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間鑽石珠寶店負責人，但他卻趁著多年好友「花花」（化名），在辦公桌挑選寶石時，從後面猥褻對方，誇張的行徑讓花花氣得報警處理。對此，台南地院審理後，依法判阿宏1年徒刑。

判決指出，阿宏跟花花認識多年，而他日前以有新寶石為由，邀約花花前往店內觀看、挑選。怎料，等到花花在辦公桌前彎腰挑選、觀看金飾珠寶之際，阿宏卻突然違反其意願，從後方將其強壓在辦公桌上，甚至還把手伸入花花的衣服內，撫摸胸部。

阿宏無視花花的抵抗，甚至還變本加厲，隔著褲子撫摸花花的下體，同時還從後方不斷用生殖器瘋狂磨蹭。阿宏誇張的行徑讓花花當場嚇壞，只能不斷向對方哀求，「不要抓我的奶，好痛，不要這樣」等語。

花花遭到阿宏猥褻後，不甘受辱，因此氣得向警方報案。對此，阿宏辯稱，並沒有要猥褻對方，是因為當時腳不小心勾到旁邊椅子，所以就滑倒了，當時自己腦筋一片空白，不確定有無碰觸到花花的身體，而他也辯稱，之所以會打電話道歉，是因為認為這件事是誤會一場，所以才會開口道歉。

不過，法官勘驗證據後，不採信阿宏說詞，認為他無視花花與他是多年好友，竟以粗暴手法，對之加以猥褻，造成對方身心遭受相當大傷害，迄今卻未有任何賠償，且犯案後一再飾詞狡辯，未見絲毫悔意，審酌其家庭經濟狀況等後，依強制猥褻罪，判處他1年徒刑。

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