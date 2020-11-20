屏東縣自來水普及率不及6成　水公司明年5月增管理處加速接管

▲加速提升屏東自來水普及率，水公司允明年5月成立屏東管理處 ，圖:立委鍾佳濱主持協調屏東自來水源問題。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣自來水普及率全國最低，立委鍾佳濱要求經濟部提高誘因以增加民眾裝設自來水意願，台灣自來水公司董事長胡南澤則承諾在明年5月1日成立屏東管理處，以因應屏東接管率需求增加，加速提高縣內自來水普及率。

▲▼水公司屏東營運所明年5月升級成為管理處、屏東營運所大型水塔。

鍾佳濱在立法院經濟委員會質詢指出，屏東縣自來水普及率全國最低，2018年只有52.7%，相較於其他縣市最低也有80%，屏東縣的普及率可說是遙遙落後，經一年的努力，2019年普及率提高到55%，上升了2.3%，但離60%仍有一段距離。

從2014年的46.89%到2019年的55%，屏東縣自來水普及率逐步成長，但也因申請量爆增，出現工班不足的現象，為此用戶需大排長龍，鍾佳濱要求水公司設法解決，同時為因應接管率需求，他要求加速成立専責單位的屏東管理處。

胡南澤董事長表示，已從北部調派人力前來屏東支援，並在明年5月成立屏東管理處。

現有的台水公司第七區管理處管轄範圍包括高雄、屏東、澎湖，未來屏東將獨立出來成立専責的屏東區處。

目前屏東縣33鄉鎮市尚有九如、里港、鹽埔、麟洛、內埔、竹田、萬巒7鄉的自來水普及率未滿5%，其中九如接管率仍然是0；鍾佳濱說，前瞻基礎建設計畫核撥7300萬元，辦理「九如鄉台三線九東路至平和路管線工程」連接九如淨水場2口備援水井，今年已竣工，可做為連結九如鄉後續自來水延管工程之重要水源，但民眾卻嫌費用太高不願申裝，就如同開了餐廳卻沒顧客上門也是枉然，因此建議研擬階段性優惠措施，以強化民眾申裝接管誘因。

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