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解放軍後勤升級　超500邊防哨所「連通電網」24hrs供電

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▲▼ 解放軍,電網,500多個邊防哨所連通國家大電網。（圖／解放軍報）

▲解放軍500多個邊防哨所連通大陸國家大電網。（圖／解放軍報）

記者蔡儀潔／綜合報導

解放軍位於邊疆的一些部隊哨所，因未能接入電網，士兵用電只能依靠柴油發電機自發電，不過情況近日出現改善，500多個邊防連隊哨所連通大電網，全天候全時段安全穩定的電力供應得到保障。

▲▼ 解放軍,電網,500多個邊防哨所連通國家大電網。（圖／解放軍報）

▲電網連通後，形成了電網為主、柴油機發電為輔的能源保障系統。（圖／解放軍報）

據《解放軍報》報導，近日解放軍500多個邊防連隊哨所連通大電網，全天候全時段安全穩定的電力供應得到保障，這標志著邊海防部隊戰備訓練水準和保障能力，得到了進一步提升。

自2016年中共軍改新組建軍委後勤保障部、成立聯勤保障中心後，解放軍的餐飲、被裝等後勤保障方式相繼改革。如今，這種變革延伸至軍需能源領域，覆蓋解放軍士兵的衣食住行。

報導稱，電網連通後，形成了電網為主、柴油機發電為輔的能源保障系統，柴油發電用油消耗平均減少80%，佔用兵力和補給頻率顯著下降，減輕了後勤保障負擔，炊事、取暖、製氧、抽水等用電難題得到有效解決，改善了官兵戍邊條件；實現作戰裝備全天候全時段安全可靠供電，確保資訊化設備24小時運行，管邊控邊能力大幅躍升。

同時，電網建設中統籌考慮邊防部隊和邊民用電需求，同步實施、軍地共用，改善了抵邊村寨居民用電條件，邊民也享受到穩定可靠的電力保障，有力助推了當地經濟發展。

▲▼ 解放軍,電網,500多個邊防哨所連通國家大電網。（圖／解放軍報）

▲電力的穩定輸送不僅解決了後勤難題，對於解放軍管邊控邊的戰力同樣有所提升。（圖／解放軍報）

據官方微信公眾號「政知見」報導，位於邊疆地區的一些部隊哨所，因未能接入電網，解放軍士兵用電只能依靠柴油發電機自發電，而自發電負荷有限、只能固定時間供電、大雪封山季發電用油供應難、大功率用電設備不能正常使用，成為很多邊防部隊的難題。

中共軍委後勤保障部同中國國家能源局於2016年底聯合啟動邊防部隊電網建設，隔年1月中國國家能源局和軍委後勤保障部組織實施邊防部隊電網建設任務部署會在北京召開，標誌這一工程全面啟動。

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