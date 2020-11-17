解放軍「神奇小炸彈」殺傷力強　專炸敵軍坦克、裝甲車　

▲ 解放軍「神奇小炸彈」末敏彈。（圖／翻攝 中國軍視網）

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍號稱「奇妙小炸彈」末敏彈是一種能夠在彈道末端探測出目標，並朝著目標方向爆炸的彈藥，主要用於攻擊裝甲車輛頂部的脆弱裝甲，可以說「專挑硬骨頭啃」，在現代訊息化戰場上具有作戰距離遠、命中概率高、殺傷力強大等優點。

根據大陸官媒中國軍視網指出，末敏彈的彈藥由母彈和發射裝藥組成，母彈包括彈體、時間引信、拋射結構、末敏子彈，末敏子彈由減速減旋與穩態掃描系統、敏感器系統和子彈體等部分組成。

該報導介紹，末敏彈主要作戰過程可分為飛行段、拋灑段、減速段、掃描段和起爆段五個階段。飛行段。根據目標的方向、距離、高度、氣象等開火打擊，利用慣性原理控制導引飛向目標。

▲末敏彈發射情況。（圖／翻攝 中國軍視網）

內文描述爆炸原理，末敏彈拋灑出去後，通過延時引信的作用點燃拋灑藥，在距離目標區域500至800米高空沿飛行彈道向後依次拋出數枚子彈頭開始減速，並且測定地面距離，達到預定高度後拋出降落傘，並開始對周邊地面目標進行掃描，降至150米左右時解除戰鬥部最後一道保險，進入到攻擊階段。

末敏彈最後起爆時間點，當探測器通過兩次對目標的掃描後，最後判定目標無誤後開始啓動戰鬥部，射出爆炸形成彈丸毀傷目標，如果判定錯誤會繼續探測其他目標隨時轟炸。

▲末敏彈專炸坦克、裝甲車、火炮、雷達。（圖／翻攝 中國軍視網）

大陸軍事專家曹衛東指出，「末敏彈它其實主要針對的是裝備不是士兵，針對紅外， 坦克裝甲車、火炮陣地都有大量的紅外（源）熱量，末敏彈會針對這些目標也就是武器裝備來進行攻擊。 」

曹衛東表示，「特別是武器裝備的薄弱部分， 比如說我們前面講到的裝甲車還有坦克頂蓋部分比較薄的地方，這是末敏彈要打擊的地方。」所以末敏彈主要針對的是坦克、裝甲車、火炮、雷達這些具體的裝備，毀傷性是非常高的。