快訊／為按喇叭暴怒！2駕駛氣炸「國道下車鐵棍互毆」…送醫治療中

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

國道3號北上44.1公里（中和接土城路段）21日上午11時41分許發生一起事件！現場2輛自小客車因為變換車道按喇叭問題發生糾紛，2名駕駛怒而將車停放在內側車道，下車持鐵棍互毆受傷，其中一人頭部及手部撕裂傷，另一名駕駛人頭部外傷。警方獲報後到場處理，並將人送醫治療，所幸2人意識皆清楚並無大礙。至於整起事件詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼國道3號北上中和接土城路段21日中午發生一起行車糾紛。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）