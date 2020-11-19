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傳寰宇取代中天接52台　連勝文：官商勾結！利益交換護航綠營

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▲▼國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）18日才否決中天新聞台換照案，中天的頻道代理商立即在18日緊急發文，通知各有線系統將以寰宇新聞台取中天新聞台在52台播出。NCC表示，頻道異動仍需NCC審核通過才算數。據業界消息指出，寰宇新聞台幕後老板王志隆與民進黨新潮流關係良好。對此，國民黨智庫副董事長連勝文痛批，如此大喇喇地吃乾抹淨，搶奪本屬公共財的電視頻道，以利益交換來護航綠營，幫綠營鞏固權力、奪取利益。

連勝文18日在臉書表示，NCC粗暴關掉中天，不只是民進黨踐踏新聞自由最惡劣的罪證，同時汙辱許多認真專業、秉持新聞良知在奮鬥的新聞人，以他的同學周玉琴為例，她就是一位非常努力的新聞人，不斷充實自己，秉持專業來從事新聞工作，而在中天內，像她一樣令人敬佩的新聞人比比皆是，要是說這些人才，會接受大老闆蔡旺旺的干預或指揮，他真的不相信。

連勝文指出，反而是一些在綠營電視台工作的朋友，私底下都很無奈的跟他說「人在屋簷下，不得不低頭」，甚至有朋友開玩笑說在綠營電視台久了，得了「斯德哥爾摩症候群」，為了五斗米只能聽從上級的指揮，為壞人發聲，看到別人做假新聞也不敢說話，這就是綠營運用雙重標準所造成「惡的極致」！

連勝文認為，更糟糕的是，NCC把中天拔掉，卻說要讓華視來頂替，但華視從來沒有要爭取這個頻道，這就是典型的障眼法，「結果今天又被媒體報導，52台這個黃金頻道，將由與綠營某派系關係深厚的電視台頂替！如此大喇喇地吃乾抹淨，搶奪本屬公共財的電視頻道，以利益交換來護航綠營，幫綠營鞏固權力、奪取利益，這難道不正是最令民眾痛恨、毫無公平正義的官商勾結嗎？」

連勝文還說，要終結這種透過權力攫取金錢的暗黑政治，只有把民進黨轟下台，「大家再怎麼砲轟，如何怒罵衝撞，這些擁有龐大利益與權力的民進黨高官，及他們的鷹犬，還是歌照唱、舞照跳、錢照A，根本懶得理你，這就是現實！民進黨只有在失去政權時，才至少會裝出謙卑的樣子，把身段放軟，但若不把他們轟下台，那就只能永遠忍受民進黨貪婪與暴虐的扭曲嘴臉！」

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