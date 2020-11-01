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超狂物流搶攻雙11！他半夜下單付款...5分鐘就收到貨

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▲天貓搶攻雙11購物節。（圖／CFP）

▲天貓搶攻雙11購物節。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

雙11購物節即將登場，無論是商家或是消費者無不摩拳擦掌，為今年的「大戰」做準備。大陸知名電商天貓今年的全球狂歡季，準時在1日0時登場，有男網友在0時35分下單，付清款項後僅僅過去5分鐘就收到貨品，刷新雙11物流的運送最快紀錄。

綜合陸媒報導，物流業者指出，今年為了備戰雙11，物流業者與更多商家合作，通過智能預測，提前將訂單內的商品下沉到儲運倉庫、流通倉庫、中轉倉庫等物流網點。由於下單者地點位於杭州蕭山，距離物流倉庫僅有1公里左右的距離，在確認尾款付清之後，大量的快遞立刻行動，才能實現「分鐘級配送」，並希望讓這個現象在未來形成常態。

▲▼ 買家下單5分鐘後就收到貨品。（圖／翻攝自光明網）

▲ 買家下單5分鐘後就收到貨品。（圖／翻攝自光明網）

除了超短的配送時間外，大陸業者看準校園商機，在每年雙11的快遞單量都排全國大學前面的浙江大學派遣物流機器人，可以實現無人車送快遞、無人倉機器人作業，更可透過智慧語音助手撥打電話，並結合物流天眼智慧管理，為求讓雙11的智慧物流表現可以更快更好。

據悉，雙11購物節在近年來屢屢創下驚人的紀錄，天貓在2019年的雙11購物節，總成交額達人民幣2684億元（約台幣1.15兆元）。而今年在受到新冠肺炎的影響，台灣各大電商在10月底已搶先暖身開打，東森購物自10月28日起，推出「11.11爽購節」，今年業績目標挑戰超過4億元；Yahoo奇摩電商暖慶登場第一天，預熱業績成長已超過原預估的3成。momo今（10/28）也公布活動內容，總經理谷元宏保守估計，雙11檔期累積造訪人次與業績可望較去年成長5成。

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