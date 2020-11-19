日船載57師生觸礁…「半數小學生」遭拋落海！多人體溫過低送醫

記者詹雅婷／編譯

日本香山縣坂出市海域19日下午發生觀光船觸礁事故，已知當時船上載有57名師生，其中50人為小學生，約有半數孩童落水。依據最新救援狀況，多人體溫過低緊急送醫。

綜合日本放送協會（NHK）、NTV NEWS24消息，該團57名師生18日展開2天1夜的戶外教學旅行，今下午搭船返回坂出港，但所搭乘的船隻下午4時40分（台灣時間下午3時40分）左右發生觸礁事件。已知孩童約50人，約有半數被拋入海中，但全員平安獲救。

海上保安部正在進行相關調查，該船隻當時載有62人，包括師生團以及船員，但已知多人出現體溫過低、呼吸過度等症狀，稍早已緊急送醫。