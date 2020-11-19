北韓偷偷來！被抓包在平壤近郊「煉濃縮鈾」...IAEA警告：很危險

▲衛星顯示，北韓2019年疑在平壤擴建大樓，與生產洲際彈道飛彈發射器有關。（圖／翻攝自Jeffrey Lewis推特）

記者羅翊宬／編譯

拜登在美國2020總統大選代表民主黨勝出，不過北韓（朝鮮）政府與官媒至今卻未對此事表態，外界指出北韓最高領導人金正恩其實支持川普勝選，並分析金正恩胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正未來可能代表北韓與拜登政府接觸。然而與此同時，有研究指出，北韓目前仍正在平壤近郊持續進行鈾濃縮，可能與研製核武有關。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，國際原子能機構（IAEA）在最近一份報告中判定，北韓正在平壤近郊降仙（강선）地區暗中煉製濃縮鈾，總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）在維也納召開理事會後向在場記者表示，「一開始我們對降仙地區核活動採取謹慎立場，但經過分析後，我們認為該地確實正進行相關核活動。」

格羅希表示，IAEA目前正致力於嚴密偵測北韓核動向，尤其是近日在平壤降仙地區所觀測到的詳細動向。

他強調，未來若IAEA造訪北韓視察相關核能設施，其列在名單中的地點不斷增加，因此平壤降仙是近期組織研究的重點之一。

據悉，先前IAEA在9月時曾指出北韓可能在平壤降仙進行鈾濃縮活動，不過當時並未明確指出降仙地區可疑核設施，是否用於鈾濃縮。

目前在美國史汀生中心（The Stimson Center）任職的IAEA前副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）表示，格羅西的說法其實有兩種可能性，一是平壤降仙可能的確正在進行鈾濃縮，又或是平壤降仙雖未直接進行鈾濃縮，卻有可能正在進行相關零件與設備的生產工作，而後者可能最接近真實性。

另外，格羅西還在記者會上表示，未來將透過情報偵蒐，提升進一步監視北韓的能力，蒐集更多北韓核武相關設施情報，為日後視察北韓工作鋪路。

►遞橄欖枝！日本有意邀請金正恩「出席東奧」：只差金正恩點頭答應

聽Podcast掌握美選及國際局勢