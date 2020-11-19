東京沙林毒氣事件「13死、6000傷」　奧姆真理教繼承人判賠10億

▲東京地鐵沙林毒氣事件造成13人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本最高法院判決，繼承奧姆真理教的團體阿雷夫（Aleph），必須對奧姆真理教犯案造成的受害團體賠償10億多日圓（約新台幣2.8億元）定讞。

被視為邪教的奧姆真理教1995年犯下東京地鐵沙林毒氣事件，多名教徒同時在電車中散布沙林毒氣，造成13人死亡、數千人受傷，是日本空前的恐攻事件。2018 年教主麻原彰晃（本名松本智津夫）等13名真理教幹部死囚伏法。

▲奧姆真理教主麻原彰晃於2018年伏法。（圖／路透）



日本時事通訊社、共同社報導，「奧姆真理教犯罪被害者支援機構」2018年2月控告阿雷夫，求償奧姆真理教未支付的賠償金。

一審時法院指出，奧姆真理教1996年破產，阿雷夫是奧姆真理教的破產財產管理人，全額繼承教團債務，判賠約10億3000萬日圓；二審時認為，自阿雷夫出走的「光之輪」團體在一審後已賠償約400萬日圓，改判阿雷夫應賠償約10億2500萬日圓。

三審東京最高法院今天支持二審見解，駁回阿雷夫上訴，判賠約10億2500萬日圓定讞。

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