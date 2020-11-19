入境要陰性證明「1成國家無法做PCR檢測」　莊人祥揭抵台採檢2方向

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布秋冬防疫專案。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（18）日公布秋冬專案，強化邊境檢疫，從12月1日開始要求不分本國、外國旅客入境都必須檢附登機前3天的COVID-19核酸檢驗陰性報告。發言人莊人祥表示，外交部初步調查目前僅有1成國家無法提供自費採檢，會重新瞭解各國情況，從無法提供證明國家入境的民眾，必須在機場入境時自費採檢，方案規劃當中。

指揮中心昨日公布，自12月1日至明(2021)年2月28日(啟程地時間)，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分(本國籍與外國籍人士等)或來臺目的(求學、工作、外交公務等)，均應檢附「表訂登機時間前3日(工作日)內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，始可登機來臺，並將由交通部督導各航空公司確實把關。

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針對所在國家無法提供自費採檢，指揮官陳時中表示，經外交部調查確實無法的提供採檢的國家，民眾仍然可以登機，但入境時一律自費檢驗。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

再過不久就到春節可能會有一波台商返鄉潮，媒體提問有台商表達在當地不方便做核酸檢測，莊人祥今日進一步說明，外交部於今年8月曾經調查，已經約有9成國家可以提供自費採檢，剩下1成左右國家無法自費採檢，但不包含中國大陸。外交部這幾天會再次調查，釐清各國最新自費採檢提供狀況，下週公布。

莊人祥進一步說明，若從經確認無法提供自費採檢的國家入境台灣，目前規劃請航空公司協助安排，座位與其他人隔離，入境後自費採檢。目前已經可提供入境採檢的機場為桃園機場，還在研商應該在國內各機場都需安排自費採檢，或者從無法提供證明國家入境僅能從桃機入境。

▲陳時中參加周玉蔻的廣播節目。（圖／記者嚴云岑攝）



針對台商返台議題，陳時中今早接受廣播專訪時被問及是否可以特別條例包機，並將檢疫天數自14天縮短至7天，他回應無法縮短檢疫天數，並表示「病毒是不會因為春節而休假」。

莊人祥則表示，針對所有國外回來都是14天檢疫，沒有任何人可以有打折的地方，「請大家可以見諒」。台商返台後在檢疫場所待滿14天，預期對我國不會有防疫衝擊。

指揮中心表示，若旅客抵台後發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，得依傳染病防治法第58條及69條規定，處新臺幣1萬至15萬元罰鍰。檢驗報告不實部分，亦將追究偽造文書印文罪之刑責。