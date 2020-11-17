資源回收車暗藏恐怖貨斗！台74噴飛2塊床墊險奪命　2天兵被懲處

▲台中市環保局回收車日前於台74線，疑未將貨斗上的貨物綑綁好，導致2塊床墊遭強風吹落到車道上。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

記者白珈陽／台中報導

台中市16日有網友在臉書社團《爆料公社》貼出一段影片，日前一輛資源回收車於台74線快速道路往北屯方向行駛時，疑未將貨斗上的貨物綑綁好，導致2塊床墊遭強風吹落到車道上，幸未砸中其他車輛，沒有造成更多事故。台中市第六警分局表示，此案發生時已立即通報公路總局排除狀況；台中市環保局指出，經查確是環保局所屬的資源回收車，已處分隊員申誡一次。

台中市第六警分局表示，此案發生在6日早上7時許，轄區警方接獲民眾報案，指台74線快速道路西屯往北屯方向，有床墊阻礙交通，遂立即通知公路總局前往排除，不過報案的民眾未提供行車紀錄器，也沒檢舉，因此當時不知床墊是何人所有。

經網友於16日將行車紀錄器影像PO至臉書社團，才知道床墊原來是從一輛資源回收車掉落，根據道交管理處罰條例第30條第1項第2款規定，車輛所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭者，將處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方指出，雖規定如此，但此案目前尚未接獲民眾檢舉，加上今日距離當日已超過民眾具名檢舉的7天法定時間，因此依法不予舉發。

台中市環保局表示，根據民眾網路發布的行車紀錄器，經查後發現確是環保局的資源回收車，因2名同仁當時的疏忽，沒將床墊綁緊才飛出來，已處分記申誡一次，並加強要求落實，以免造成公安事件。

燙衣不再棘手



【更多新聞】

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版