人幣兌美元中間價6.5762　創30個月新高

▲人民幣近5個月兌美元匯率走強。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

據中國外匯交易中心17日公布數據顯示，人民幣兌美元中間價報6.5762，較前日上調286個基點。這是人民幣匯率連續第二日，大升超過200個基點，並成功漲回「6.5」區間，創下2018年6月27日以來新高。

在此之前，人民幣兌美元中間價於16日，上調237個基點，來到6.6048，當日在岸人民幣兌美元匯率收報6.5770，較上一交易日上漲374點；目前，在岸、離岸人民幣兌美元即期匯率均在6.5區間震盪，美元指數則在92的低點徘徊。

《中新社》引述中國首席經濟學家論壇理事長連平分析，人民幣可能還有進一步的升值空間。他說，未來一段時間，人民幣國際化和中國金融市場的進一步開放，將有助於推動人民幣升值。

▲大陸經濟學家連平。（圖／記者陳政錄攝）

連平認為，中央推進人民幣國際化，將推動全球對人民幣的需求進一步上升，在全球支付結算等交易活動中，人民幣的使用規模將越來越大，越來越多的交易者、投資者會持有人民幣，對中國的金融市場進行投資。

在人民幣連續5個月升值的背景下，據官方數據顯示，境外機構已連續23個月增持中國債券。截至10月底，境外機構持有中國債券規模2.68兆元人民幣，較上月增加866億元人民幣，增幅3.34%。

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