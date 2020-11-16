川普叫停美企投資中國軍方企業　陸商務部：濫用國家力量無端打壓

▲中美貿易對峙延燒。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統川普在當地時間12日頒布行政命令，禁止美國企業與個人投資中國解放軍相關企業，指控中國正利用美國資本進行軍事、情報與其他安全機構發展與現代化，對美國構成威脅。中國商務部新聞發言人16日表示，中方堅決反對，美方罔顧事實，既缺乏依據，也不符合法理。

發言人嚴正回應，中方已多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場；美方罔顧事實，認定中國有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，中方對此堅決反對，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。

「中美經濟合作的本質是互利共贏，全球化時代各國利益深度交融，你中有我，我中有你，」發言人指出，「近年來，中國資本市場日益受到包括美國在內的全球投資者的青睞，這體現了國際投資者對中國經濟發展穩中向好的信心和對中國資本市場深化改革開放的認可。」

發言人怒斥，美方一些人動輒以所謂國家安全為由，人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙，甚至將其政治化，這不符合經濟規律，只會使企業錯失發展的良機，損害投資者利益，「少數政客的行為壓制不了市場的力量。」

最後，發言人強調，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守相關國家法律法規，始終堅持市場化、法治化原則。中國企業將繼續與各國在尊重市場規則和有關法律基礎上開展互利互惠合作。中方敦促美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

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