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台灣漫畫大師蔡志忠出家少林寺　「法號釋延一」

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▲▼ 少林寺、蔡志忠、出家、釋永信 。（圖／翻攝 釋永信微博、單偉漫畫）

▲少林寺當家師父釋永信為蔡志忠親自剃度 。（圖／翻攝 釋永信微博）

記者任以芳／綜合報導

台灣漫畫大師蔡志忠在少林寺出家了！大陸媒體《猛獁新聞·東方今報》最新報導指出，今年72歲的蔡志忠於今天（17日）上午九點於少林寺削髮為僧，由當家師父釋永信大和尚親自剃度。成為少林寺大家庭的一員，法名釋延一。

▲▼ 少林寺、蔡志忠、出家、釋永信 。（圖／翻攝 釋永信微博、單偉漫畫）

▲台灣漫畫大師蔡志忠在少林寺出家 （圖／翻攝 單偉漫畫）

生於1948年的蔡志忠是台灣彰化人，海內外知名的漫畫大家。他15 歲中途輟學後，隻身到台北，跨出自己的獨立人生，開啓漫畫創作生涯。1971年出任光啓社電視美術指導，1977年白手起家，創立遠東卡通公司。1981年，另創龍卡通公司，此間拍攝了《 七彩卡通老夫子》《 烏龍院》等卡通電影，《 老夫子 》曾獲金馬獎最佳卡通電影長片獎。1983年，開始在各報刊發表四格漫畫作品，並在新加坡、馬來西亞、香港、日本的報章長期連載。1985年，他獲選為台灣十大傑出青年。

▲▼蔡志忠佛教漫畫、出家、少林寺 。（圖／翻攝 蔡志忠微博）

▲蔡志忠多年來致力於佛教漫畫 。（圖／翻攝 蔡志忠微博）

多年來，蔡志忠致力於研讀中國古籍和佛書，創作出膾炙人口的《莊子說》《老子說》《列子說》《三國志》等100多部經典漫畫，在30多個國家和地區以多種語種版本出版，銷量超過了5000萬冊。

該報導指出，蔡志忠曾表示，「早在30多年前便跟嵩山少林寺結緣了，1984年我正在日本東京畫六祖壇經，當時東京池袋戲院正在上演李連傑主演的《少林寺》，看完電影後我暗下決心，將來有機會要拍動畫少林寺。」

▲▼蔡志忠佛教漫畫、出家、少林寺 。（圖／翻攝 蔡志忠微博）

▲蔡志忠蔡志忠致力於研讀中國古籍和佛書，內化為淺顯易懂的漫畫。（圖／翻攝 蔡志忠微博）

曾經畫過「少林寺」四格幽默漫畫，蔡志忠回憶，2004年釋永信派人到台灣邀請他赴嵩山，當時正在閉關研究物理學。2006年9月3日，蔡志忠來到少林寺參加第一屆少林論禪，並為「蔡志忠漫畫碑」揭幕。如今，「蔡志忠漫畫碑」還在少林寺內，成為遊人爭相參觀的碑刻之一。

說起蔡志忠在少林寺剃度出家，主要和該寺緣分很深。他多次赴少林寺參加活動，長住或短暫小住幾日，與少林寺建立深厚的感情。蔡志忠曾接受猛獁新聞·東方今報採訪，他說，「也許我會出家少林寺，等我老了，我就葬在少林寺。」如今，真的如願投身佛法世界。

▼ 蔡志忠與少林寺緣份深厚 。（圖／翻攝 釋永信微博）

▲▼ 少林寺、蔡志忠、出家、釋永信 。（圖／翻攝 釋永信微博、單偉漫畫）

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