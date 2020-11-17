時尚帆布包、防潑水小包一次有！家樂福最新「KANGOL包」換購活動來了

▲「家樂福 X KANGOL」最新點數換購活動來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

時尚包款必收！繼今年5月的GoodPlus+3超美小家電換購後，家樂福量販再度推出全新一檔「包包換購」活動，這次找來英國品牌KANGOL配件包攜手合作，一共推出8款包包，不管是側背包、防潑水小包，還有多功能單肩包、帆布包通通有，最低1萬點就能加購換，明（18）日起至明年1月12日正式開換，全台限量22000個。

▲▼帆布包好看又實用。



家樂福全新點數換購活動來了，找來英國品牌「KANGOL」合作聯手推出8款KANGOL時尚包，鮮明的袋鼠標記還有多變包款，深受不少人喜愛，包括黛安娜王妃、披頭四樂團通通都是粉絲。這次推出換購的包款中，首推這「織帶帆布包」，以白底搭配黃、黑織帶，可以手提也能揹，十分好看，再來是「經典帆布側背包」有白、黑選擇，同樣能手提還能側背，使用1萬點紅利點數就能加價購。

另外還有亮黃色的「防潑水小包」、墨綠色「多功能單肩包」，以及大容量的「LOGO陣列帆布包」、「防潑水尼龍包」通通超欠收，每款限量都不到5000個，全8款共只有22000個，把握機會開換，明（18）日起至1月12日限時換購，換完為止。

▲全聯也有點換購活動。（圖／業者提供）

另，全聯也從10月至明年1月7日推出擁有500年歷史的德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯點換購活動，一共有8款，包含Style系列的伯根地紅酒杯、白酒杯、香檳氣泡杯等，還有喝啤酒最佳杯型的IPA淡啤酒杯、司陶特杯，以及威士忌杯、波爾多紅酒無梗杯（萬用杯）等，只要100或500福利點，就能以最低2.6折起加價購輕鬆帶回家。

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