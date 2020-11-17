LIVE／「今確診+2」11月已累計50例　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

國內今日新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時30分舉行臨時記者會，由發言人莊人祥說明詳情。另疾管署2點舉行每週例行的疫情週報，防疫醫師等人也將說明上週類流感、登革熱等疫情。

根據指揮中心統計，國內目前累計605例新冠肺炎確診，分別為513例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、536人解除隔離，其餘住院隔離中。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者張榮恩攝）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

另外，疾管署上週資料顯示，11月1日至11月7日國內類流感門急診就診共38,011人次，呈緩升趨勢，但仍低於去年同期(2019年第45週69,724人次)。近期幼童類流感門急診就診人次呈上升，根據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測，0至6歲呼吸道融合病毒(RSV)檢出陽性件數持續明顯上升，第45週檢出數佔監測呼吸道病原體83%。疾管署指出，截至11月9日，今年度公費流感疫苗接種量約508.7萬餘劑，其中學齡前幼兒共接種48萬餘劑，接種率約42.1%較往年為低，尤其未曾接種者第一劑接種量約10萬餘劑，接種率僅18.2%。

