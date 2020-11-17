白內障阿伯闖紅燈狂盧3分鐘　惱羞嗆「阿嬤都能當警察」下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓男子去年11月3日上午11時許騎車行經新竹縣竹北市中山路某巷口，因為闖紅燈被張姓警員攔查，他求情3分鐘都沒有效果，惱羞大罵警員「孬種、卑鄙」，事後挨告又辯稱「闖紅燈是因為白內障導致視線模糊」，一切都是誤會，但並未獲得新竹地院法官採信，最終仍被判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案確定。

▲徐男闖紅燈在先，卻嗆警員是「孬種」。（示意圖／ETtoday資料照，與本案事發路口無關）

徐男在判決書中主張，事發當日他不是故意闖紅燈，「我因為罹患白內障導致視線模糊，不小心闖紅燈，向警員求情不要開罰單，但警員從頭到尾都很傲慢，我是認為滿街都是飆車、販毒，怎麼不見警員這麼積極去抓，才會說出『孬種、卑鄙』等話」，但絕對沒有一絲一毫侮辱的意思，整件事情都是一場意外、誤會。

不過，新竹地院法官勘驗警員密錄器的譯文，發現徐男被攔查的時候，的確頻頻求情，希望警員不要開單，然而求了3分鐘都沒有結果，態度就突然轉變，當場開嗆，「如果警察像你們這樣子做，阿公、阿嬤都可以做警察了，我講這麼多你還是要開單，你根本就是在搶錢，你們是有業績的啦」、「飆車滿街都是啊，你欺負我這種時速騎30的，你孬種啊你」、「卑鄙」。

法官認為，徐男先是採取低姿態求情，意圖躲過違規處罰，始終不配合出示證件，後來甚至惱羞成怒，拿「不抓飆車、販毒」當擋箭牌，把交通違規行為與刑案偵查混為一談，無邏輯貶低警員，可見上述說詞不過是臨訟的卸責之詞，不足採信，最終裁定駁回上訴，維持原審結果，依侮辱公務員罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案確定。