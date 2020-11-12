外送員闖紅燈狂飆2km　警追到崩潰大聲公喊：前方foodpanda停下！

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓外送員去年12月17日中午12時許騎車行經台中市大雅區港尾路與建興路口，因為闖紅燈以及攔查不停吃上兩張紅單，挨罰1萬1800元、記違規點數3點及吊扣駕照6月，他不滿提出行政訴訟，主張路口監視器畫面不能拿來開交通罰單，但並未獲得法官採信，本月初被台中地院駁回告訴。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

陳男在判決書中主張，員警在執行取締勤務時應該依照規定配備攝錄影機，「我不知道有闖紅燈，事後卻收到闖紅燈舉發、攔查不停兩張罰單」，但警員當下沒有鳴笛，也沒有依規定運用蒐證器材，證據就只有路口監視器畫面，「路口監視器只能做為刑案、釐清交通事故之用，不能拿來開交通罰單」，因此提告希望撤銷原處分。

對此，台中市交通事件裁決處表示，警員當日的巡邏勤務時間是中午12時至下午2時，行經建興路往港尾路方向時，港尾路方向轉彎成紅燈、建興路方向轉彎成綠燈後大約5秒，就有一輛機車闖紅燈飆過，於是立即鳴笛想要攔停，沒想到騎士加速逃逸，甚至鑽進鄉間小路甩開警員，最後才決定調閱監視器畫面舉發，一切都是依法開罰，並無不妥。

▲警員看到闖紅燈騎士的車後方有foodpanda的箱子。（示意圖／記者林敬旻攝，與本案當事人無關）

而舉發的廖姓警員也證稱，事發地點是一個T字路口，路不大，常有婆婆媽媽會闖紅燈，綠燈亮起大家會習慣性先等一下，沒想到真的有一輛機車直行闖紅燈，後面還有一個foodpanda的箱子，騎士經過路口的時候還看了他一下，速度有稍微減緩，之後就開始狂飆，雖然立即鳴笛追過去，還用大聲公示意「前方foodpanda請停下」，但後來騎士鑽進小巷子裡，警車飆到時速70公里還是追不上，雙方追逐大約2公里，考量到其他用路人安全，最後決定放棄追下去。

台中地院法官勘驗相關路段的監視器畫面，結果與警員舉發經過相符，加上沒有其他積極證據能證明警員的證述有那裡虛偽不實，客觀上應該相信沒有誤判的疑慮，最終不採信陳男的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。